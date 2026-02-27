◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ ２０２６」日本５−３中日（２７日・バンテリンドーム）

侍ジャパンの守護神候補、大勢投手（２６）＝巨人＝が２７日、中日との壮行試合で３点リードの９回から登板したが、２死一、二塁としたところで右足に異変を訴えて緊急降板した。

２３年ＷＢＣでは決勝の米国戦を含む４試合に登板した右腕は、今回の侍では初登板。先頭の細川への初球に１５５キロを計測すると、４球目で二飛に仕留めた。１死から福永に左前打を許したが、続く樋口をフォークで一ゴロに仕留めて２死。しかし、続くブライトに左前打を浴びて三塁方向にカバーへ走った後、右足を伸ばすしぐさをして異変を訴え、チームスタッフに付き添われながらマウンドを降りた。マウンドには、急きょ高橋宏が上がった。

ＷＢＣ連覇を目指す侍ジャパンのリリーフ陣は、西武・平良海馬、阪神・石井大智に続いて、パドレス・松井裕樹の辞退が決定。守護神候補の大勢まで故障となれば、井端監督は投手の運用にさらに頭を悩ませることになりそうだ。ファンも、思いは同じ。ネット上では「おいおい大勢まで離脱したらもうクローザーいなくなるぞ」「大勢大丈夫かしら・・・」など、心配する声が相次いだ。