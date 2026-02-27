衣料通販サイト、ZOZOの創業者・前澤友作氏（50）企画の男子ツアー競技「前澤杯 MAEZAWA CUP 2026」（4月23〜26日、千葉・MZ GOLF CLUB）は27日、3月7日正午より同大会のプロアマ参加チケットを販売すると発表した。

昨年は本大会前に前代未聞の10日間にわたる“超ロングラン”のプロアマ戦が実施され、その参加権を一般発売。収益が選手の賞金や運営費に充てられた。石川遼とのプレー権が500万円で落札されたことなども話題となった。最終的な売り上げは3億3000万円で、本大会の賞金総額として2億円、大会運営費に1億3000万円が割り当てられた。

今年も同様に10日間（4月13〜22日）のプロアマ戦を実施。1日最大50組で、1組100万円から。1組の参加者は最多3人、同伴者最多3人の計6人まで参加可能。今回は一緒に回るプロの指名が必須（先着順）となっている。

（https://www.maezawacup.com/）

また、出場選手も併せて発表された。シード復帰を果たした池田勇太、国内ツアーに本格復帰する香妻陣一朗、片山晋呉、宮里優作ら実力者に加えシニアの横田真一も参戦。さらには女子の青木瀬令奈、清本美波、横山翔亜が参加を表明している。昨年は菅沼菜々が予選落ちなしの大会で4日間戦い抜いて復調のきっかけをつかみ、翌週の女子ツアーのパナソニック・オープンで復活優勝したことも注目された。