“歌舞伎町ナンバー１ホスト”として活躍したタレント・城咲仁が２７日にＳＮＳを更新。妻でタレントの加島ちかえと今月１３日に誕生した娘、両親との３世代ショットを披露した。

城咲はインスタグラムに「昨日はやっと 両親に娘を会わせられました」と書き出し、城咲の両親と加島と誕生したばかりの娘との家族ショットを投稿。「私、、、少しは親孝行できたのでしょうか？ 丸鶴ファンの皆さま 久しぶりの父と母です おかげさまで元気です 皆様のお陰です 本当に毎日に感謝ですね 娘は生まれる前から皆様に大切に思っていただき 産まれてからもたくさんの祝福を頂いております 素敵な星を持って私達夫婦を選んできてくれた事に 最高の喜びと感謝を受け止めながら過ごしていきます なんとか両親に孫をみせれました みなさま これからも同じ空の下で宜しくお願いいたします」と現在の心境をつづった。

この投稿にファンからは「親孝行できましたねぇ こちらまで幸せいっぱい胸いっぱい 末永くお幸せに」「良い家族」「ご両親嬉しく思ってるでしょうね」「ご両親はとても喜ばれたと思いますよ！」などのコメントが寄せられている。

城咲は新宿・歌舞伎町のホストクラブでＮＯ１ホストに上り詰めカリスマホストとして数多くのテレビ番組に出演。０５年タレントに転身した。加島は、上戸彩やきゃりーぱみゅぱみゅのものまねで人気を集め、「志村けんのバカ殿様」などに出演した。２人は２０２１年４月に結婚し、２５年９月に加島の妊娠を報告した。