◇明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第4節 広島1―2京都（2026年2月27日 エディオンピースウイング広島）

“紫対決”に逆転負けして広島は西地区の首位から陥落した。前半39分、MF新井直人（29）の右CKをDF荒木隼人（29）がヘディング弾で先制したが、2点目を奪えない。後半36分にMF松本泰志（27）のバックパスを荒木が受けることができず、転んだところを京都に突かれて同点に。アディショナルタイム3分にはゴール前の競り合いから勝ち越しゴールを許してしまった。前節はアディショナルタイムに再逆転した広島だったが、京都の守備陣を崩すことはできなかった。

バトルシュ・ガウル監督（38）は「この結果を説明するのはなかなか難しい試合でした。自分たちがすごくいいゲームをして、たくさんチャンスをつくって。オフサイドになったゴールもありましたが、2―0、3―0という流れになるなかで自分たちのミス、それもなかなか説明しがたいミスで2失点してしまった。それがサッカーの怖さでもあるとは思うのだが…」と就任して公式戦6戦目での初黒星に肩を落とした。