3月1日に開催される東京マラソンのエリート招待選手会見が27日、都内で行われた。

女子で日本歴代8位の記録を持つ細田あい（30＝エディオン）は3月限りの引退を表明しており、今大会が現役最後のフルマラソンとなる。「今できる準備はしっかりしたので、それを出し切ることに集中したい。やり切って終わりたい。自分が納得いくように走りたい」と集大成への意気込みを語った。

昨年12月に右足首を負傷し、今年に入ってから本格的な練習を再開。「キツい練習も人生でこれが最後だと思って走ってきた。次につながることがないのでどういうモチベーションでやるかという難しさもあったけど、本当に最後だと思って頑張れた」と昨年末に走れなかった分を取り戻すように急ピッチで仕上げてきた。「後半キツくなった時に粘るのが自分の持ち味。そういう走りができれば納得できる」。悔いを残さないよう完全燃焼を誓った。

レース当日は多くの関係者が応援に訪れるという。「当初はシドニーマラソンで終える予定だったけど、世界陸上で東京を走る人たちを見て、こういうところで走れるのはもうないかなと思った。海外ではなく日本で終わりたいと思った」と東京マラソンを引退レースに選んだ理由を明かした。