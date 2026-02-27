お笑いトリオ「パンサー」尾形貴弘（48）が、27日放送のテレビ朝日系「ザ・共通テン！」（金曜後9・00）に出演し、自宅にまつわるボヤキを口にした。

番組では「クローゼットにこだわる芸能人のご自宅」を特集。尾形が公開した自宅は、リビングダイニングが約30畳という豪華な間取りだった。仕事仲間が集まってホームパーティーを開くこともあるという。

昨年、都内の一軒家を新築で購入。妻、7歳の愛娘との3人家族だが、「最近です。1年前ですね。前は建て売りの家があったんですけど、売りまして。子供も大きくなったし、狭かったので建てた感じですね」と明かした。

尾形のこだわりは、シューズクローゼット。ガラス張りの中には、100足を超えるスニーカーがズラリと並んでいた。「ここで酒を飲みながら台本を覚えたりとか。お気に入りの場所です」と胸を張った。

豪邸だけに、ローンもキツいようだ。「マンキンの35年ローンで。頭金も足りなくて、吉本興業に600万円借りて。“1年で返せ”って言われて、月50万円（の返済）です、だから。ひどくないですか？だからこの仕事も受けました」とボヤいた。

さらに、声のトーンを上げて、「もうやらないと…。家でも何でも仕事しないと、この家が払えないんですよ！」と訴えていた。

購入は、妻によるまさかの事後報告だったという。「建てたんだよね。土地、買ってきたんだから。“パパ、土地買ってきたから”って言われたんだから。事後報告ですからね」とぶっちゃけていた。

インテリアも豪華そのもの。リビングのライトは2個で100万円だった。尾形は「買ってから言われたんだから！」と告白。妻が家具の価格を説明するたび、尾形は「はぁ〜」とため息を連発していた。