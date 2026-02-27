¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÛÃæÆü¤È¤Î½éÀï¤Ë¾¡Íø¡¡4ÈÖ¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¤¬ÀèÀ©3¥é¥ó¡¡ÂçÀª¤ÏµÞ¤¤ç¹ßÈÄ¤â¡Äüâ¶¶¹¨ÅÍ¤¬»î¹ç¤òÄù¤á¤ë
¡þ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2026 Ì¾¸Å²° »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó 5-3 ÃæÆü¡Ê27Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë
»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏÃæÆü¤È¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¡¦½éÀï¤Ë¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¤Ï½é²ó¤«¤éÆ°¤¤Þ¤¹¡£ÂÐ¤¹¤ëÃæÆü¤ÎÀèÈ¯¡¦ÌøÍµÌéÅê¼ê¤ÎÁ°¤Ë2»Í»àµå¤Ç1¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò¤Ä¤«¤à¤È¡¢ÂÇÀÊ¤Ë¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î4ÈÖ¡¦º´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¤¬¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£º´Æ£Áª¼ê¤Ï½éµå¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤È³Î¿®¡£¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥ÉÃæÃÊ¤ËÈô¤Ó¹þ¤àÀèÀ©¤Î3¥é¥óHR¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë2²ó¤Ë¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îº´¡¹ÌÚÂÙÁª¼ê¤¬¥½¥íHR¤òµÏ¿¡£2Ç¯ÌÜ¤Îº´¡¹ÌÚÁª¼ê¤Ïºòµ¨ËÜÎÝÂÇ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÂÔË¾¤Î°ìÈ¯¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë¥¼¥í¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¤¿»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÅê¼ê¿Ø¡£¤·¤«¤·6²ó¤Ë¤Ï¡¢²ó¤Þ¤¿¤®¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿3ÈÖ¼ê¡¦Á¾Ã«Î¶Ê¿Åê¼ê¤¬2¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤«¤éºÙÀîÀ®ÌéÁª¼ê¤Î2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ç2ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤ë¤â¡¢7²ó¤Ë¤Ï2¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤«¤é¡¢¤³¤Á¤é¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»³ËÜÂçÅÍÁª¼ê¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡£¥ê¡¼¥É¤ò3ÅÀ¤Ë¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥àÄÉ²ÃÅÀ¤Ê¤¯9²ó¤ËÆÍÆþ¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÂçÀªÅê¼ê¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·2ËÜ¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢Â¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤½¤Ö¤ê¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âå¤ï¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï郄¶¶¹¨ÅÍÅê¼ê¡£2¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸åÂ³¤òÂÇ¤Á¼è¤ê¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£