【UEFAヨーロッパリーグ】ヘンク 3−3 ディナモ・ザグレブ（日本時間2月27日／セゲカ・アレーナ）

【映像】痛恨プレーでPK献上の瞬間

ヘンクに所属する日本代表FWの伊東純也が、痛恨のプレーでPKを献上した。無理なチャレンジからのファウルに、ファンからは驚きの声が上がっている。

伊東は日本時間2月27日に行われた、UEFAヨーロッパリーグのディナモ・ザグレブ戦（ノックアウトフェーズ進出プレーオフ2ndレグ）で右ウイングとして先発出場した。

チームは1stレグを3ー1で勝利しており、突破に向けては有利な状況だったが、1ー1の同点で迎えた56分に伊東の痛恨のプレーから窮地に立たされる。

ボックス左でボールを受けたディナモ・ザグレブの10番、FWガブリエル・ヴィドヴィッチに対してヘンクの10番を背負う伊東がマークにつく。カットインしてきた相手の動きに対して伊東は右足を伸ばしてボールを突こうとしたが、これが相手の足にヒット。ヴィドヴィッチがその場に倒れ込むと、目の前でこのプレーを見ていた主審は迷わずホイッスルを吹いて、ディナモ・ザグレブにPKを与えた。

判定の瞬間、伊東は頭を抱えるも判定は変わらず、このPKをMFルカ・ストイコヴィッチに決められて、2試合合計で、4ー3と1点差に詰め寄られた。

伊東のプレーについてSNS上のファンたちは「これはPKやな」「あちゃーやってもーた」「無理しちゃったなー」「やらかしたな」「ちょっと焦ったかな？無理する必要なかった」「このPKはもったいないな」と言った声が上がった。

さらにチームは75分にもストイコヴィッチにネットを揺らされ、ついに2戦合計で4ー4の同点となり90分が経過。そのまま延長戦に突入すると、100分には伊東が先ほどの汚名を返上するゴールを決め（記録上はオウンゴール）、ヘンクが勝ち越しに成功。114分にも追加点を挙げるなど、2戦合計で6ー4としてノックアウトフェーズ進出を決めた。

（ABEMA／WOWSPO／UEFAヨーロッパリーグ）