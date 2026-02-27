◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026 壮行試合 侍ジャパン5―3中日（2026年2月27日 バンテリンD）

侍ジャパンは27日、バンテリンドームで行われた「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」の壮行試合で中日と対戦し、5−3で勝利した。初回に佐藤輝明内野手（26）の3ランで先制し、2回にもサポートメンバー・佐々木泰内野手（23）のソロアーチで追加点を奪った。ドジャースの大谷翔平投手（31）らメジャー組はベンチからチームを盛り上げ、試合途中で引き揚げた。9回に守護神候補・大勢（26）がマウンドに上がったが、13球で緊急降板した。

初回1死一、二塁、4番・佐藤は中日先発・柳の投じた膝元へのカットボールをすくい上げた。打球は右翼席中段に飛び込む3ラン。待望の“侍1号”でチームに勢いをもたらした。

2回には「9番・一塁」で出場した佐々木が左翼席へのソロを放った。7回にもサポートメンバーで途中出場の山本大が左翼線へのタイムリーで追加点を奪った。

先発した宮城は3回無失点3Kの好投。2番手・種市も3者凡退に仕留めた。3番手・曽谷は6回に中日・細川に左中間を破る2点二塁打を許して2失点。22日のソフトバンク戦に続いての失点となった。9回のマウンドには守護神候補の大勢が上がったが、2死一、二塁としたところで顔をしかめて、緊急降板。中継ぎ陣には故障者が相次いでおり、球場は騒然となった。