【NASCAR】第2戦 オートトレーダー400（エコーパーク・スピードウェイ／日本時間2月23日）

【映像】「燃えてる」思わぬハプニングの一部始終（実際の様子）

クラッシュ直後に思わぬハプニングが発生した。マシン周辺から火の手が上がり、オフィシャルが手招きして消火器を要請。ドライバーが急いで脱出する緊迫のシーンに、サーキットが一時騒然となった。

このクラッシュで両者はリタイアとなったが、ギブスのマシンはダメージを受けただけでなく車体から出火。中継で解説を務める古賀琢麻氏が「結構燃えちゃってるから早く出ないと」と指摘する緊迫の事態となった。

事態にいち早く気づいたオフィシャルのAMR（医療安全チーム）は、大きく手招きをして急いで消火器を要請。同時に、ギブスはオフィシャルに引っ張り出されるようにしてマシンから脱出した。幸いにも大事には至らず、ドライバーの無事が確認されて安堵の空気が流れた。

この緊迫した状況に、実況の増田隆生氏と解説の古賀琢麻氏も注視。映像では、燃え広がる芝生の火を、駆けつけたオフィシャルが足で踏んで消そうとする思わぬ“荒業”も捉えられていた。

一連の出来事に、視聴者からは「燃えてる燃えてる」「火が！」「早く出ないと」「メラメラと燃えている」といった驚きの声が殺到。さらに、オフィシャルの対応に対して「足で！」「燃え広がってるやん」「足でｗ」「足で消せないだろｗ」など多数のコメントが寄せられ、大いに沸いた。

無事に救出されて事なきを得たが、危険と隣り合わせの緊張感が伝わる瞬間となった。（ABEMA『NASCAR Cup Series 2026』／(C)NASCAR）