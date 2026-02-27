◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ ２０２６」日本５―３中日（２７日・バンテリンドーム）

中日は、ホームランウィングが新設された新生バンテリンドームでの初戦を落とした。６回に反撃の口火を切ったものの、序盤の失点が響いた。

先発した柳裕也投手は、２回３安打４失点で降板。初回１死から２連続四死球で一、二塁のピンチを背負うと、４番・佐藤輝明内野手に右翼席中段への先制３ランを浴びた。２回にはサポートメンバーの広島・佐々木泰内野手に左越えソロで追加点を献上した。

先発右腕を援護したい打線だったが、侍投手陣に５回まで１安打と沈黙。それでも、スタンドから響く応援歌の大合唱に４番が応えた。０―４の６回２死一、二塁。細川成也外野手が、３番手・曽谷龍平投手の１４９キロ直球を左中間にはじき返した。２点差に詰め寄る適時打で反撃ののろしをあげた。

７回はメジャー通算１６４本塁打の新助っ人ミゲル・サノー内野手が左翼への二塁打で無死二塁のチャンスをつくったが、代打・ブライト健太外野手が空振り三振、続く代打・石川昂弥内野手は右飛に凡退。最後は村松が遊ゴロに打ち取られ、好機を生かせなかった。

９回は２死一、二塁で石川の中前適時打で１点を返したが、最後は村松が同僚の高橋宏に二直に抑えられた。