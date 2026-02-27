◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ ２０２６」日本５―３中日（２７日・バンテリンドーム）

侍ジャパンが中日との壮行試合に臨み、勝利した。３万６７２７人の大観衆が集う中、この日は大谷翔平（ドジャース）が、試合前のフリー打撃で名古屋を沸かせた。計２８スイングで１１本のサク越えを放ち、４階席への驚異のアーチも放つなどフィーバーを巻き起こした。その勢いのまま、チームは投打がガッチリとかみ合い、世界一連覇へ弾みをつけた。

先取点を生み出したのは４番・佐藤輝明（阪神）のバットだ。両軍無得点の初回１死一、二塁、中日・柳の内角低め変化球を完璧に捉えた。今季、新設されたホームランウイングを余裕で越え、右翼中段に飛び込む一発だ。ベンチでは大谷らナインも声をあげ、大喜びした。

３−０の２回２死からは、侍ジャパンサポートメンバーの広島・佐々木泰内野手が、日本代表のユニホームで“１号”を放った。中日・柳の高め変化球を完璧に捉えた。新設されたホームランウイングを越え、左翼スタンドに飛び込む一発。ルーキーイヤーの昨季はノーアーチだった若ゴイが存在感を示した。「自分でもビックリしています。こういった場面で自信になります」とコメントした。

７回には同じくサポート侍のロッテ・山本大斗が左前タイムリーで追加点を挙げ、「ネクスト侍」としての存在感を示した。

投手陣では、先発したサウスポー・宮城大弥（オリックス）が３回１安打１四球無失点の好投。最速は１５２キロをマークするなど、好調ぶりを見せつけた。９回は守護神候補の大勢（巨人）が登板したが、２死一、二塁となったところで右足に異変を訴え降板。緊急登板した高橋宏斗（中日）が１点を失ったが、最後は二塁・湯浅大（巨人）が好捕し逃げ切った。

侍ジャパンは前回大会の２０２３年３月３日、同じように宮崎合宿から名古屋に移動して中日戦に臨んだが、２−７で大敗していた。一転、この日はしっかりと勝利をモノにし、大会連覇へ勢いをつけた。

チームは３月６日に初戦となる１次ラウンド・台湾戦（東京ドーム）に向け、今後は２８日に名古屋で壮行試合１試合、大阪で強化試合２試合を予定している。１試合１試合着実に、チーム力を高めていく。