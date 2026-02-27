国産サバの不漁の影響で昨年６月に販売が終了した岩手県の人気缶詰商品「サヴァ缶」の製造再開が決まり、３月８日の「サバの日」に合わせて販売を再開する。

サヴァ缶は、２０１３年に東日本大震災で被災した漁業者の支援を目的に誕生した。洋風な味付けに加え、カラフルなパッケージデザインが注目を集め、全国的なサバ缶ブームをけん引。「オリーブオイル漬け」など５種類を販売し、累計約１２００万個を売り上げた。

サバの不漁や原材料のコスト増などから製造を終えたが、販売元「岩手県産」（矢巾町）によると、復活を望む声が多く寄せられていたという。

このため、原料となるサバの水揚げ地域を広げ、新たに釜石市の水産加工会社「津田商店」の協力を受けて生産体制が整ったことで販売再開にこぎ着けた。

津田商店営業部の大瀬優輝課長代理（３６）は「震災で被災した漁業者の支援のため誕生した人気商品の復活に携わることができ、非常にうれしく思う」とコメントしている。

再開するのは、シリーズの中でも人気だった「オリーブオイル漬け」と「レモンバジル味」の２種類。１７０グラムで価格はともに税込み６８０円。岩手県産のＥＣサイトのほか、「らら・いわて」（盛岡市）、「いわて銀河プラザ」（東京）などで販売する。

岩手県産の坂本昌樹総務企画課長（４７）は「励ましの声が支えとなって取り組んできた。全国の方々に岩手のおいしさを再び楽しんでもらいたい」と呼びかけている。

３月８日には「らら・いわて」と「いわて銀河プラザ」で販売再開の記念イベントを開く。