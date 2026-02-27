第３３回読売演劇大賞（読売新聞社主催、日本テレビ放送網後援）の贈賞式が２７日、高円宮妃久子さまをお迎えして東京都千代田区の帝国ホテルで行われた。

老川祥一・読売新聞グループ本社代表取締役会長・主筆は「昨年は昭和１００年、戦後８０年の大きな節目で、戦争の悲惨さ、不条理を描いた作品を数多く上演した年だった。先人たちの思いを受け継いで今後もご活躍いただきたい」とあいさつ。

久子さまは「劇場で過ごす時間は特別なものです。その空間にその時いる人たちだけが体験できるものであり、世界に一つしかない、貴重な記憶の宝物です」と強調され、不穏な世界情勢が続いていることや自然災害の多発に触れて「演劇が持つ、人を勇気づける力、奇跡を生み出す魅力を考えると、現代の優れた総合芸術の果たすべき役割がまだたくさんあるようにも感じます」と述べられた。

大賞には最優秀女優賞の望海風斗さんが選ばれ、佐藤忠良氏制作のブロンズ像「蒼穹（そうきゅう）」と副賞計２００万円が贈られた。望海さんは「皆様のおかげでマリア・カラスもエリザベートも演じきることができました。修練とテクニック、そしてムート（勇気）。マリア先生の言葉を胸に突き進んでいけば間違いないと感じました」と喜びを語った。

最優秀作品賞は「最後のドン・キホーテ ＴＨＥ ＬＡＳＴ ＲＥＭＡＫＥ ｏｆ Ｄｏｎ Ｑｕｉｘｏｔｅ」、同男優賞は亀田佳明さん、同演出家賞は稲葉賀恵さん、同スタッフ賞は長田佳代子さん、杉村春子賞（新人賞）は尾上右近さん、芸術栄誉賞は片岡仁左衛門さん、選考委員特別賞は大倉孝二さん。それぞれにブロンズ像と副賞１００万円が贈呈された。会場では望海さんが、出演作「エリザベート」の劇中歌「私だけに」を披露した。

贈賞式の模様は「読売新聞オンライン」で見ることができます。