¡Ö¥Õ¥§¥¹¡×¤â¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤â¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¥í¥Ã¥¯¥·¡¼¥ó¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿£±£¹£·£¸Ç¯¤Î¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¡ÖÅìµþ¥í¥Ã¥«¡¼¥º¡×¡£¤³¤ì¤òÂêºà¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÅÄ¸ý¥È¥â¥í¥ò¡Ê£¶£¸¡Ë¤¬À©ºî¤·¤¿±Ç²è¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¥ó¥°¥À¥à¡¡¼«Ê¬¤Î²»¤òÌÄ¤é¤»¡£¡×¤ÎÉñÂæ°§»¢¤¬£²£·Æü¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¥·¥Í¥Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Ì¾¸Å²°¥Ñ¥ó¥¯¤ÎÁÄ¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¡Ö£ô£è£å¸¶Çú¥ª¥Ê¥Ë¡¼¥º¡×¤Î£Ô£Á£Ù£Ì£Ï£×¤â¶î¤±¤Ä¤±¡¢Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄ¸ý´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¤¤ÞÆüËÜ¤Ç¤Ï¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¤¬À¹¤ó¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿Ëü¿Í¤È½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ¤âÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¥ï¥±¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤ÎÁÃ¡¢ºÇ½é¤ÎÂè£±Êâ¤òÃÛ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬Á´¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ËØ³Á³¤È¤·¤¿¡£º£¤Î¥Õ¥§¥¹¤ä¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤È¤¤¤¦ÊýË¡ÏÀ¤Ï¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦ºî¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ©ºî°Õ¿Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸¶ºî¤Ï¼Ì¿¿²È¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö»þ³èÆ°¤Ë¿¼¤¯¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃÏ°úÍº°ì»á¤ÎÌ¾Ãø¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¥ó¥°¥À¥à¡¡Åìµþ¥í¥Ã¥«¡¼¥º¤È£¸£°¡Ç¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥·¡¼¥ó¡×¡Ê£±£¹£¸£¶Ç¯½éÈÇ¡Ë¡£µÓËÜ¤ÏµÜÆ£´±¶åÏº¡£ÅÄ¸ý¤Î½é´ÆÆÄºî¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥ó¡õ¥Æ¥£¥Æ¥£¡×°ÊÍè¡¢£±£°Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡£
¡¡¼çÌò¤Î¥æ¡¼¥¤¥ÁÌò¤Ï¡¢ÅÄ¸ýºîÉÊ¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤Ê÷ÅÄÏÂ¿¡Ê¶ä°É£Â£Ï£Ù£Ú¡Ë¡£¤Û¤«¤Ë¤âÃçÌîÂÀ²ì¡¢µÈ²¬Î¤ÈÁ¡¢ÃæÂ¼»âÆ¸¡¢Âç¿¹ÆîÊþ¡¢´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡¢¼ãÍÕÎµÌé¤é¤¬Â·¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÏºîÃæ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÁÀâÅª¥Ð¥ó¥É¤Î³Ú¶Ê¤À¡££Ì£É£Ú£Á£Ò£Ä¡Ê·àÃæÌ¾¡¦£Ô£Ï£Ë£Á£Ç£Å¡Ë¡¢£Æ£Ò£É£Ã£Ô£É£Ï£Î¡ÊÆ±¡¦íÂíà¡Ë¡¢¥¶¡¦¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¡ÊÆ±¡¦²òË¶¼¼¡Ë¡¢¤¸¤ã¤¬¤¿¤é¡ÊÆ±¡¦¤´¤¯¤Ä¤Ö¤·¡Ë¡¢£Ú£Å£Ì£Ä£Á¡ÊÆ±¡¦¥í¥Ü¥È¥á¥¤¥¢¡Ë¤Î¥é¥¤¥Ö²»¸»¤¬Â¿¿ô»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÄ¸ý´ÆÆÄ¤¬¡Ö¤³¤ì¤ò¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤ÎÀÚÇ÷´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥Ö¤ÎÇ®ÎÌ¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ç÷ÎÏ¤Î¥·¡¼¥ó¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤â¤¦£±ÅÀ·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥»¥Ã¥È¤Î¿ô¡¹¡£Åìµþ¥í¥Ã¥«¡¼¥º»²²Ã¥Ð¥ó¥É¤È¸òÎ®¤Î¤¢¤Ã¤¿£Ô£Á£Ù£Ì£Ï£×¤Ï¡Ö°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·½É£Ì£Ï£Æ£Ô¤Ç¤¹¡£²¶¤é¤³¤³¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤â¤¦¤³¤Î±Ç²è¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÀÄ½Õ¤½¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤òÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤·»ý»²¤·¤¿£Ô£Á£Ù£Ì£Ï£×¤Ë¡¢»×¤ï¤ºÅÄ¸ý´ÆÆÄ¤Ï¡Ö±Ç²è¤Ë½Ð¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥Ã¥¯¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡¢²»³Ú¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡£¥æ¡¼¥¤¥Á¤ÎÌÜÀþ¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë¡¢¤ï¤º¤«£±Ç¯´Ö¡¢¤·¤«¤·ºÇ¹â¤ËÇ»Ì©¤Ê£±Ç¯´Ö¤òµ¤·¤¿±Ç²è¤Ï£³·î£²£·Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£