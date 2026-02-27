◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026 壮行試合 侍ジャパン―中日（2026年2月27日 バンテリンドーム）

侍ジャパンは27日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」の壮行試合・中日戦（バンテリンドーム）に臨んだ。9回のマウンドに上がった大勢投手（26＝巨人）が緊急降板するアクシデントがあった。

今月11日に平良（西武）が左ふくらはぎの肉離れで、12日には石井（阪神）が左アキレス腱の損傷で、相次ぎ出場辞退。26日には侍の守護神候補筆頭だった松井裕（パドレス）がコンディション不良のため出場辞退し、リリーフ陣の再整備が急務となっていた。

先発投手を務めた宮城（オリックス）は3回1安打1失点と危なげない投球。2番手の種市（ロッテ）が1回無失点で続いたが、3番手・曽谷（オリックス）は6回に細川の2点適時二塁打を許し2回2失点だった。

23日の壮行試合ソフトバンク戦では9回に登板し1回を無失点に抑えた松本裕（ソフトバンク）が、この日は7回に4番手で登板し、1回を無失点。8回はサポートメンバーの松本健（ヤクルト）が1回を無失点に抑えた。

9回のマウンドに上がったのは大勢（巨人）。2死一塁から左前打を許し、三塁ベースカバーに入るそぶりを見せた後、右足をストレッチし、顔をしかめた。その後トレーナーと話すとベンチに引き揚げ、わずか13球で緊急降板となった。

2死一、二塁で急きょ登板となった高橋宏は安打を打たれ1点を失ったが、そのまま逃げ切った。