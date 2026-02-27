【驚異的な大ヒット】『ズートピア2』はなぜ見る人の心をつかんで離さないのか？ 人気の理由を考察！
大ヒット中のディズニー・アニメーション映画『ズートピア2』。すでに日本における劇場公開作の歴代興行収入ランキング18位に上がってきており（152億4385万円／2026年2月23日時点）、まだまだ上昇の気配を見せています。ある程度ヒットするだろうと筆者も思っていましたが、まさかここまでとは！
『ズートピア』(2016）
監督：バイロン・ハワード、リッチ・ムーア、ジャレド・ブッシュ
ディズニープラスで独占配信中
©2026 Disney
『ズートピア2』（2025）
絶賛公開中（公開日：2025年12月5日）
監督：ジャレド・ブッシュ、バイロン・ハワード
©2026 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.
(文:斎藤 香（映画ガイド）)
そこで今回は、『ズートピア』の人気の理由を考察してみました。まずは物語をざっくりご紹介しましょう。
『ズートピア』シリーズの物語をおさらい『ズートピア』（2016）
動物たちが共存する世界が舞台。ウサギのジュディは「ウサギは農場でにんじん作り」という決まり事にうんざり。彼女はサイ、ゾウ、カバなど大きくて強い動物だけがなれる警察官に憧れていました。
警察学校を主席で卒業し、ズートピアという大都会で警察官になったジュディ。しかし署長は全然、自分の実力を認めてくれない。そんなときにキツネの詐欺師・ニックと出会い、肉食動物の行方不明事件に立ち向かっていくのです！
『ズートピア2』（2025）
前作で警察官として認められ、犯罪捜査にも加わることになったジュディ。詐欺師だったニックも警察学校を卒業し、晴れて警察官に。再びバディを組むことになったジュディとニックは、指名手配されているヘビのゲイリーを追跡することに。
その捜査でジュディとニックはズートピアの過去と爬虫類たちの秘密を知ることに。ジュディとニックが衝突を繰り返しながらも友情を深めていくエピソードが胸熱です。
ジュディ＆ニック、正反対キャラの引きの強さ
『ズートピア』の1、2に登場する動物たちはそれぞれ個性豊かな面々。いずれも身体能力、性格などさまざまです。それぞれ生息地が違いますが、動物たちはズートピア内のそれぞれのゾーンで生活しています。その中心人物がウサギのジュディとキツネのニックです。
【ポジティブで行動力抜群のジュディ】
好奇心旺盛で、目標に向かって突き進む超ポジティブなウサギのジュディ。彼女の存在はこの映画の推進力となっていますが、筆者が思うに「好き嫌いが分かれるヒロイン」ではないかと。
警察官になる！と決めて、警察学校をトップで卒業する優等生。目標を決めたら決して諦めない粘り強い精神力はすごいのですが、とにかく人の話を聞かない。危険な事件に関わりニックが心配して忠告しても大暴走。
また、かなりの自信家。『ズートピア』では新人警察官として配属された部署の「駐車違反の取り締まり」に不満を抱き、「私はもっと仕事ができる！」と署長に直談判。新入社員が「大企業の担当はお任せください！」と言っているようなもんなんですよ。
なかなかひとくせあるキャラですが、そこがジュディの面白さ。危険も顧みずに周りを巻き込みながら突っ走るので、「おいおい、大丈夫か」と観客をヒヤヒヤさせるのもジュディなんです。
【ひねくれているようで実は純真なニック】
詐欺師のニックは、第一印象はシニカルで世の中を斜めに見ているキツネ。ズートピアを知り尽くし、かなりの情報通でもあるので、ジュディの事件解決のお手伝いをすることになるわけです。ストレートにものを言うジュディとは正反対の性格で、素直ではなく、かつ、皮肉屋なところがあります。
しかし『ズートピア』シリーズで一番変化するのはニックなんです。ジュディは性格もやることもあまり変化がありませんが、ニックは詐欺師から警察官になりますからね。
ニックが詐欺師だったのは、傷ついた過去の経験から周囲を信用していなかったからではないかと。傷つくのが怖いから、本音を隠して強がって一人で生きていたけど、ジュディに出会い、心の扉を開いていくのです。そんなニックの成長も『ズートピア』シリーズの見どころです。
ズートピアの世界観の素晴らしさ
『ズートピア』『ズートピア2』ともに、ジュディとニック以外の動物たちのキャラクターやその世界観はカラフル＆ポップで楽しいです。
いろいろな動物たちが共存するズートピアは、動物たちの生態を考えたゾーンを設けています。
首の長いキリンもいれば、小さな動物たちもいるので、乗り物はさまざまなサイズがありますし、ラクダなどの砂漠の動物が暮らす場所は、昼は暑く、夜は涼しい気候。ほかにも、ラスベガスのようにカジノ付きの高級ホテルだってあります。北極の動物、ネズミのような小動物など、ズートピア内ですみ分けをしているのです。そういう細かい設定も楽しい。細部まで作り込まれているところは、さすがディズニー・アニメーション！
動物たちの生態とアメリカの歴史になぞらえた物語
『ズートピア』でジュディたちが関わるのは、肉食動物たちが行方不明になる事件。実は後に肉食動物が凶暴化して危険だからと市長が幽閉していたことが分かります。これにはからくりがあるのですが、肉食動物＝凶暴と決めつけてしまう危険な考えが描かれています。差別をなくそう、みんな平等！と声高に語っても、今でも差別は根強くあり、それはズートピアでも同じなんです。
『ズートピア2』では初めて爬虫類が登場します。もともとズートピアでは爬虫類はいないはずと思われていたのに、蛇の抜け殻が発見されます。
実はズートピアには爬虫類たちが暮らすゾーンがあったのですが、ある“特許”を巡る騒動が勃発していたことが発覚します。ある動物が自分たちのテリトリーを拡大するためにヘビたちから居場所を奪ってしまったのです。これはアメリカ大陸の先住民であるネイティブアメリカンの悲劇を彷彿（ほうふつ）とさせます。
物語の中に社会問題や歴史を忍ばせるテクニックが素晴らしく、物語に厚みを持たせています。
日本語吹替版の声優と俳優たちも名演
ディズニー・アニメーション映画の日本語吹替版の声優はオーディションで決まることは有名。アメリカのディズニーの審査もあるので、知名度は関係ありません。忖度（そんたく）なしのオーディションです。
シリーズを通して、ジュディは上戸彩、ニックは森川智之。上戸さんのハキハキしたしゃべりがジュディにピッタリだし、森川さんの低音のイケメンボイスも魅力的です。チーターのクロウハウザーを演じたお笑い芸人の高橋茂雄（サバンナ）もよき。いつも警察の受付にいるドーナツ好きのクロウハウザーの心おだやかなオタクっぷり。個性をつかんでいてうまいんですよ。
『ズートピア』は全体的に実力派の声優たちががっちりと世界を作り上げていました。
『ズートピア2』では、ビーバーのニブルズの声を担当した俳優の江口のりこが抜群にうまかったです。「江口さんの声」と言われてもまったく分からないほど演じ切っていてさすがでした。
本作は山田涼介、梅沢富美男、高嶋政宏（※高ははしごだか）、柄本明など俳優たちの声の出演が多かった印象。堂本光一も声の出演をしていますが、ちょい役でびっくり。オーディションでボイスキャストが決まる実力主義のキャスティングなんだと改めて実感しました。
『ズートピア3』への伏線？『ズートピア』では哺乳類の世界、『ズートピア2』では哺乳類と爬虫類の世界を描いたわけですが、『ズートピア2』の最後に鳥の羽が飛んでくるんです。そういえば、今までズートピアに鳥は登場していない！ ということは、次回は鳥キャラが登場し、空の世界が描かれるのかも？
しかし、第1作目から2作目まで9年空いていますから、また9年待つのでしょうか？ アニメーション映画は制作にとても時間を要するようなので、気長に待ちましょう。まずは『ズートピア2』を劇場で楽しんでください！
『ズートピア』(2016）
監督：バイロン・ハワード、リッチ・ムーア、ジャレド・ブッシュ
ディズニープラスで独占配信中
©2026 Disney
『ズートピア2』（2025）
絶賛公開中（公開日：2025年12月5日）
監督：ジャレド・ブッシュ、バイロン・ハワード
©2026 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.
(文:斎藤 香（映画ガイド）)