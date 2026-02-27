もはや「雪と氷の祭典」ではない？ 冬季五輪に夏季競技を導入へ、IOCが直面する限界
国際オリンピック委員会（IOC）のカースティ・コベントリー会長は、ミラノ・コルティナ冬季五輪の閉幕に際し、「新しく持続可能性のあるやり方で成功できた。人々の期待を超えた」と広域分散開催の方式を自画自賛しました。
今回はミラノ、コルティナダンペッツォ、バルディフィエメ、バルテリーナの4つの会場群で競技が実施され、開会式も4会場で入場行進が行われたほどです。移動の困難さも指摘されましたが、大会期間中に大きなトラブルは起きませんでした。
IOCから調査の委託を受けたカナダ・ウォータールー大学を中心とする国際研究チームによると、冬季五輪を開催できるような競技インフラがある世界93カ所のうち、2050年代に開催可能な場所は52カ所にとどまるといいます。さらに通常3月開催のパラリンピックについては、22カ所しかなくなると分析されています。
「気候変動が、冬季五輪とパラリンピックの開催地の地図を変えている」と、論文の筆頭著者であるウォータールー大学のダニエル・スコット教授は指摘しています。とりわけ3月の気候を考えると、パラリンピックの継続的な実施は大きな課題です。
五輪とパラリンピックを2月に同時開催するというアイデアもありますが、研究チームは、両大会を同じ時期に実施すれば、大会の規模が巨大化し、競技数がほぼ倍になる複雑さから非常に困難との見方を示しています。
そこで五輪とパラリンピックの開催を数週間前倒しすることで、パラリンピックを開催できる場所は38カ所に増えると研究チームは指摘しています。IOCもこの案を検討しています。
ただ、開催に適しているという場所でさえ、大半は人工雪が不可欠であり、造雪のための水資源や設備を確保できるかどうかも課題になってきます。
もし自然の雪だけで開催可能な場所を見た場合、2050年代に冬季競技を実施できるのは、日本のニセコ、ロシアのテルスコル、フランスのバルディゼールとクールシュベルの4カ所しかないという調査結果もあります。
6月のIOC総会でこの問題を話し合い、追加競技を決定する見込みです。もはや雪と氷の競技だけで冬季五輪を存続させるのは難しくなってきたとIOCは見ているのでしょう。
五輪憲章には「雪上または氷上で行われる競技のみが冬季競技とみなされる」と規定されています。夏季競技を加えるとすれば、この条文だけでなく、冬季五輪に対する定義を根本から変えることも必要になってきます。
猪谷氏は「私が一番心配しているのは、オリンピック競技大会がこれ以上、大きくなってしまえば、もはや開催できる都市がなくなってしまうのではないか、という問題だ。財政的な負担だけでなく、開催都市の市民の生活を脅かすことになりかねない」と危惧しています。
2年後に夏季大会を開くロサンゼルス五輪では、追加の5競技を含めて史上最多の36競技が予定されています。肥大化の抑制は効かず、大会規模は拡大するばかりです。
夏季五輪の開催時期にも懸念の声が上がっています。巨額の放映権料を支払うアメリカのNBC放送の意向に配慮して、今は7〜8月の実施を基本としています。これは秋に五輪を開催すると、米国では野球やバスケットボールなどのプロスポーツが目白押しのため、五輪の視聴率が下がってしまうという事情があるからです。
しかし、気候変動に伴い、酷暑の中での夏季五輪には無理も生じています。IOCはマラソンや競歩を早朝に実施するなどの対応を取っていますが、選手の健康面を軽視していると批判が高まっています。
他にも屋内で行う格闘技や球技など、冬に実施しても支障がないスポーツは少なくありません。
しかし、スキー・スノーボードやスケートなど冬季競技を統括する7つの国際競技連盟は共同声明を出し、「冬季大会にしかないブランド、遺産、アイデンティティーが薄まる」と夏季競技の追加に懸念を表明しています。
気候変動という地球規模の課題に対し、スポーツ界全体が危機感を持っています。IOC総会では、従来の冬季五輪の姿を今後も維持していくのか、それとも過去のイメージを払拭（ふっしょく）する新たな大会像を描くのかが焦点となります。この記事の執筆者：滝口隆司
社会的、文化的視点からスポーツを捉えるスポーツジャーナリスト。毎日新聞では運動部の記者として4度の五輪取材を経験。論説委員としてスポーツ関連の社説執筆を担当し、2025年に独立。著書に『情報爆発時代のスポーツメディア―報道の歴史から解く未来像』『スポーツ報道論 新聞記者が問うメディアの視点』（ともに創文企画）。立教大学では兼任講師として「スポーツとメディア」の講義を担当している。(文:滝口 隆司)
夏季競技の一部を冬季五輪へミラノで開かれたIOC総会では、五輪の競技種目の見直しを検討する作業部会のカール・シュトス部会長が「全関係者を満足させることは不可能だが、（夏冬の）競技種目数の均衡や持続可能性などを確保する責任がある」と説明し、2030年にフランス・アルプス地方で開催する次の冬季五輪に、夏季競技の一部を移す意向を明らかにしました。
肥大化する夏の五輪も課題山積日本人初の冬季五輪メダリスト（1956年コルティナダンペッツォ五輪・スキー男子回転で銀メダル）で、のちにIOC委員となり、副会長を務めた猪谷千春氏は、著書『IOC: オリンピックを動かす巨大組織』（新潮社）の中で、「オリンピックのバスは満員だ」という言葉を紹介しています。これは第7代IOC会長を務めたフアン・アントニオ・サマランチ氏（2010年死去）が、肥大化する五輪を表現した名言だと猪谷氏は述べています。五輪の商業主義化を進めたIOC会長のもとには、「バスに乗せてくれ」と言わんばかりに、さまざまなスポーツが五輪の仲間入りを求めてきたのです。
陸上や自転車のオフロード種目が移行？どの競技が夏から冬へ移るのかは大きな関心事です。世界陸連のセバスチャン・コー会長によれば、未舗装のオフロードで行う陸上のクロスカントリーや自転車のシクロクロスが候補に挙がっているといいます。
