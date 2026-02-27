ネット銀行の普通預金＆定期預金（1年・3年・5年）最新金利ランキングTOP3【2026年2月】
メガバンク各行が2月に入って普通預金・定期預金の金利を一斉に引き上げました。とはいえ、依然として金利水準はネット銀行の方が高い状況が続いています。
All About マネー編集部では、最新の金利情報に基づき、主要ネット銀行（※）の普通預金、および定期預金の1年・3年・5年ものについて、金利が高い順にTOP3をまとめました。
預ける期間や目的に合わせて、選ぶ際の参考にしてみてください（2026年2月17日時点の情報）。
※インターネット専業銀行を中心とした15行が対象
例えば、メガバンクは2月に普通預金の金利を0.30％に引き上げましたが、ネット銀行の中にはこれを上回る金利を設定しているところも少なくありません。
また、自社サービスと連携することで適用金利が上がるケースも多く、日常的に使うだけで金利優遇が受けられるのも魅力です。こうした特徴をふまえて、まずは普通預金の金利TOP3から見ていきましょう。
▼普通預金の金利TOP3
1位：あおぞら銀行
・金利：0.75％
※BANK口座限定。預入金額1円以上100万円以下は金利年0.75％に、100万円超は年0.50％が適用される。
2位（同率）：みんなの銀行
・金利：0.50％
※口座振替の取り扱いなし（公共料金・クレジットカードなど）。
2位（同率）：ローソン銀行
・金利：0.50％
※ATMでの取引は1000円単位。口座振替の取り扱いなし（公共料金・クレジットカードなど）。
他にも、「UI銀行」では、通常の普通預金金利は年0.30％ですが、給与や年金の受取口座に指定すると年0.50％に優遇されます。また、「auじぶん銀行」でも、サービス連携の状況に応じて金利が上乗せされ、通常の年0.31％から最大で年0.65％までアップします。
金利の優遇だけでなく、ネット銀行は24時間365日ATMが利用可能であったり、所定回数まで振込手数料が無料になったりと、サービス面も充実しています。利用する際は、各銀行の公式Webページで最新の情報や詳細な条件を確認するようにしましょう。
預入期間は3カ月、1年、3年……と、銀行ごとにいくつか用意されていますので、ご自身のライフプランに合わせて、無理のない期間を選ぶようにしましょう。
▼1年満期の定期預金の金利TOP3
1位：SBJ銀行
・商品名：100万円上限定期預金＜ミリオくん＞
・金利：1.25％
・預入金額：1円以上100万円以下（1円単位）
※1人1口座、100万円まで。
※新規口座開設の場合は「はじめての定期預金〈はじめくん〉」が利用でき、1年ものが金利年1.35％になる。預入金額は10万円以上1円単位で、1人500万円まで。
2位：大和ネクスト銀行
・商品名：円定期預金
・金利：1.20％
・預入金額：10万円以上（1円単位）
※個人客が対象。
3位：auじぶん銀行
・商品名：円定期預金
・金利：1.05％（通常金利年0.40％＋特別金利年0.65％）
・預入金額：1万円以上（1円単位）
※「冬の1年もの特別金利キャンペーン」が適用された金利。預入金額および回数に上限なし。キャンペーン期間は2025年12月1日〜2026年2月28日。さらに、au・UQ mobileユーザーには預入金額に対し年0.20％相当額の現金特典あり。
▼3年満期の定期預金TOP3
1位：SBJ銀行
・商品名：スーパー定期預金
・金利：1.25％
・預入金額：1円以上1000万円未満（1円単位）
※「開業16周年記念円定期預金優遇キャンペーン」が適用された金利。20カ月もの、3年もの、5年ものとあわせて募集総額1500億円に達し次第、取り扱い終了。
※新規口座開設の場合は「はじめての定期預金〈はじめくん〉」が利用でき、3年ものが金利1.40％になる。預入金額は10万円以上1円単位で、1人500万円まで。
2位：あおぞら銀行
・商品名：BANK The 定期
・金利：1.10％
・預入金額：50万円以上（1円単位）
※BANK口座限定。一括預入限定。インターネットバンキング・有人店舗（窓口）で預け入れ可能。
3位：SBI新生銀行
・商品名：パワーダイレクト円定期預金
・金利：1.00％
・預入金額：30万円以上（1円単位）
※インターネット限定。
▼5年満期の定期預金TOP3
1位（同率）：SBJ銀行
・商品名：スーパー定期預金
・金利：1.30％
・預入金額：1円以上1000万円未満（1円単位）
※「開業16周年記念円定期預金優遇キャンペーン」が適用された金利。20カ月もの、3年もの、5年ものとあわせて募集総額1500億円に達し次第、取り扱い終了。
※新規口座開設の場合は「はじめての定期預金〈はじめくん〉」が利用でき、5年ものが金利年1.45％になる。預入金額は10万円以上1円単位で、1人500万円まで。
1位（同率）：あおぞら銀行
・商品名：BANK The 定期
・金利：1.30％
・預入金額：50万円以上（1円単位）
※BANK口座限定。一括預入限定。インターネットバンキング・有人店舗（窓口）で預け入れ可能。
3位：SBI新生銀行
・商品名：パワーダイレクト円定期預金
・金利：1.20％
・預入金額：30万円以上（1円単位）
※インターネット限定。
普通預金は日々の生活費や急な支出に備える資金など、「必要なときにいつでも使えるお金」を置いておくのに適しています。一方、定期預金はすぐに使う予定のない余裕資金を預け、効率よく増やしたい場合に有効です。
預入期間によって金利が変わるため、資金の用途や使う時期を考えながら、何年預けるかで選ぶことがポイントです。上手に使い分けて、資産形成に役立てましょう。
(文:All About 編集部)
All About マネー編集部では、最新の金利情報に基づき、主要ネット銀行（※）の普通預金、および定期預金の1年・3年・5年ものについて、金利が高い順にTOP3をまとめました。
預ける期間や目的に合わせて、選ぶ際の参考にしてみてください（2026年2月17日時点の情報）。
ネット銀行の普通預金TOP3ネット銀行は普通預金の金利も比較的高い傾向にあります。
例えば、メガバンクは2月に普通預金の金利を0.30％に引き上げましたが、ネット銀行の中にはこれを上回る金利を設定しているところも少なくありません。
また、自社サービスと連携することで適用金利が上がるケースも多く、日常的に使うだけで金利優遇が受けられるのも魅力です。こうした特徴をふまえて、まずは普通預金の金利TOP3から見ていきましょう。
▼普通預金の金利TOP3
1位：あおぞら銀行
・金利：0.75％
※BANK口座限定。預入金額1円以上100万円以下は金利年0.75％に、100万円超は年0.50％が適用される。
2位（同率）：みんなの銀行
・金利：0.50％
※口座振替の取り扱いなし（公共料金・クレジットカードなど）。
2位（同率）：ローソン銀行
・金利：0.50％
※ATMでの取引は1000円単位。口座振替の取り扱いなし（公共料金・クレジットカードなど）。
他にも、「UI銀行」では、通常の普通預金金利は年0.30％ですが、給与や年金の受取口座に指定すると年0.50％に優遇されます。また、「auじぶん銀行」でも、サービス連携の状況に応じて金利が上乗せされ、通常の年0.31％から最大で年0.65％までアップします。
金利の優遇だけでなく、ネット銀行は24時間365日ATMが利用可能であったり、所定回数まで振込手数料が無料になったりと、サービス面も充実しています。利用する際は、各銀行の公式Webページで最新の情報や詳細な条件を確認するようにしましょう。
ネット銀行の定期預金TOP3定期預金は、一定期間引き出さないことを前提としているため、普通預金よりも高い金利が適用されます。
預入期間は3カ月、1年、3年……と、銀行ごとにいくつか用意されていますので、ご自身のライフプランに合わせて、無理のない期間を選ぶようにしましょう。
▼1年満期の定期預金の金利TOP3
1位：SBJ銀行
・商品名：100万円上限定期預金＜ミリオくん＞
・金利：1.25％
・預入金額：1円以上100万円以下（1円単位）
※1人1口座、100万円まで。
※新規口座開設の場合は「はじめての定期預金〈はじめくん〉」が利用でき、1年ものが金利年1.35％になる。預入金額は10万円以上1円単位で、1人500万円まで。
2位：大和ネクスト銀行
・商品名：円定期預金
・金利：1.20％
・預入金額：10万円以上（1円単位）
※個人客が対象。
3位：auじぶん銀行
・商品名：円定期預金
・金利：1.05％（通常金利年0.40％＋特別金利年0.65％）
・預入金額：1万円以上（1円単位）
※「冬の1年もの特別金利キャンペーン」が適用された金利。預入金額および回数に上限なし。キャンペーン期間は2025年12月1日〜2026年2月28日。さらに、au・UQ mobileユーザーには預入金額に対し年0.20％相当額の現金特典あり。
▼3年満期の定期預金TOP3
1位：SBJ銀行
・商品名：スーパー定期預金
・金利：1.25％
・預入金額：1円以上1000万円未満（1円単位）
※「開業16周年記念円定期預金優遇キャンペーン」が適用された金利。20カ月もの、3年もの、5年ものとあわせて募集総額1500億円に達し次第、取り扱い終了。
※新規口座開設の場合は「はじめての定期預金〈はじめくん〉」が利用でき、3年ものが金利1.40％になる。預入金額は10万円以上1円単位で、1人500万円まで。
2位：あおぞら銀行
・商品名：BANK The 定期
・金利：1.10％
・預入金額：50万円以上（1円単位）
※BANK口座限定。一括預入限定。インターネットバンキング・有人店舗（窓口）で預け入れ可能。
3位：SBI新生銀行
・商品名：パワーダイレクト円定期預金
・金利：1.00％
・預入金額：30万円以上（1円単位）
※インターネット限定。
▼5年満期の定期預金TOP3
1位（同率）：SBJ銀行
・商品名：スーパー定期預金
・金利：1.30％
・預入金額：1円以上1000万円未満（1円単位）
※「開業16周年記念円定期預金優遇キャンペーン」が適用された金利。20カ月もの、3年もの、5年ものとあわせて募集総額1500億円に達し次第、取り扱い終了。
※新規口座開設の場合は「はじめての定期預金〈はじめくん〉」が利用でき、5年ものが金利年1.45％になる。預入金額は10万円以上1円単位で、1人500万円まで。
1位（同率）：あおぞら銀行
・商品名：BANK The 定期
・金利：1.30％
・預入金額：50万円以上（1円単位）
※BANK口座限定。一括預入限定。インターネットバンキング・有人店舗（窓口）で預け入れ可能。
3位：SBI新生銀行
・商品名：パワーダイレクト円定期預金
・金利：1.20％
・預入金額：30万円以上（1円単位）
※インターネット限定。
普通預金・定期預金は目的に応じて使い分けを普通預金と定期預金は、どちらも預金保険制度により、元本1000万円までとその利息などが保証されているため、安全性が高く、どなたでも安心して運用できる金融商品です。
普通預金は日々の生活費や急な支出に備える資金など、「必要なときにいつでも使えるお金」を置いておくのに適しています。一方、定期預金はすぐに使う予定のない余裕資金を預け、効率よく増やしたい場合に有効です。
預入期間によって金利が変わるため、資金の用途や使う時期を考えながら、何年預けるかで選ぶことがポイントです。上手に使い分けて、資産形成に役立てましょう。
(文:All About 編集部)