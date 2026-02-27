「流石に可愛すぎませんか」紅しょうが稲田、後輩芸人との2ショットに「いい女すぎ！」「神の組み合わせで神」反響
お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀さんは2月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。後輩芸人とのツーショットを公開しました。
【写真】おそろいサングラスの稲田美紀＆よしおか
「声出た可愛すぎる」稲田さんは「（サングラスの絵文字）お揃い！！」とつづり、1枚の写真を投稿。お笑いコンビ・シンクロニシティのよしおかさんとのツーショットです。2人でおそろいのサングラスを掛け、顔を寄せ合ってピースしています。とてもかわいらしいです。
コメントや引用では「みきさんかわいいすぎます！！！お爪もちゅるちゅるで素敵です」「二人とも私と結婚して」「流石に可愛すぎませんか。後光が見える」「神の組み合わせで神」「声出た可愛すぎる」「よしおかちゃん幸せそう 稲田さんいい女すぎ！！」と、絶賛の声が寄せられました。
「すみません！みなさん！」27日には、よしおかさんが稲田さんのポストを引用し「すみません！みなさん！ねえさんとおそろっちサングラスさせていただきます！ありがとうございます！」と投稿しました。仲の良さがうかがえます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)
