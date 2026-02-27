「説明するのが難しいゲーム」広島が今季初黒星。京都に逆転負け。指揮官が痛感した“サッカーの怖さ”
PK戦勝ちを含む開幕３連勝。J１百年構想リーグ地域リーグラウンドで負けなしだった広島は、２月27日に行なわれた４節・京都戦で１−２の逆転負けを喫した。
39分にCKから荒木隼人のヘッド弾で先制に成功したが、81分に失点すると、90＋３分にも被弾。そのまま敗れた。
試合後のフラッシュインタビューで、バルトシュ・ガウル監督は「正直、なかなか説明するのが難しいゲームだった」と振り返る。
内容については「すごく良いゲームをして、たくさんチャンスを作り出した」と手応えを口にする。オフサイドで取り消されたゴールもあり、「ゴールを決めておけば、２−０、３−０に」なっていたかもしれない。
失点シーンについては、「人がやるスポーツなので、どうしてもミスは起きます。そのミスもなかなか説明しがたいミス」とし、「それがサッカーの怖さでもある」と続けた。
それでも38歳の若き指揮官は、敗戦の中にもポジティブな要素を見出している。
「満員の中で素晴らしいゲームができた。自分たちにとってはすごくポジティブなものを持って帰れる負け。そういう風に思ってます」と前を向いた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
