今季から広島を率いるガウル監督。今季初黒星も「満員の中で素晴らしいゲームができた」と語る。写真：滝川敏之

写真拡大

　PK戦勝ちを含む開幕３連勝。J１百年構想リーグ地域リーグラウンドで負けなしだった広島は、２月27日に行なわれた４節・京都戦で１−２の逆転負けを喫した。

　39分にCKから荒木隼人のヘッド弾で先制に成功したが、81分に失点すると、90＋３分にも被弾。そのまま敗れた。

　試合後のフラッシュインタビューで、バルトシュ・ガウル監督は「正直、なかなか説明するのが難しいゲームだった」と振り返る。

　内容については「すごく良いゲームをして、たくさんチャンスを作り出した」と手応えを口にする。オフサイドで取り消されたゴールもあり、「ゴールを決めておけば、２−０、３−０に」なっていたかもしれない。
 
　失点シーンについては、「人がやるスポーツなので、どうしてもミスは起きます。そのミスもなかなか説明しがたいミス」とし、「それがサッカーの怖さでもある」と続けた。

　それでも38歳の若き指揮官は、敗戦の中にもポジティブな要素を見出している。

「満員の中で素晴らしいゲームができた。自分たちにとってはすごくポジティブなものを持って帰れる負け。そういう風に思ってます」と前を向いた。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】２面の天然芝ピッチ、ジムや温冷浴設備！ 森保ジャパン、充実のキャンプ地で最高の準備を！

 