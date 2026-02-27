◇明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第4節 京都2―1広島（2026年2月27日 エディオンピースウイング広島）

京都が西地区首位の広島に逆転勝ちして3連勝。暫定首位に浮上した。前半39分にセットプレーから失点したが、後半36分に広島のパスミスをFWマルコ・トゥーリオ（27）が拾ってFWラファエル・エリアス（26）にラストパス。エリアスは詰めてきたGK大迫敬介（26）の右を左足で抜いて同点に。アディショナルタイム3分には左サイドからDF新井晴樹（27）が上げたクロスにDFエンリケ・トレヴィザン（29）が体ごと飛び込み、頭に当てて勝ち越した。

トレヴィザンは「まずはチームが勝利したことを喜びたい。難しい相手に逆転できたことを喜びたい。そして次に自分のゴールを喜びたい。新井選手がスペースを見つけてくれて、そこに自分が飛び込んでゴールすることができた」としてやったりの表情。「ゴールのシーンで自分が前線にいたのは、自分たちのチームのスピリットであるネバーギブアップの精神。そういうところをしっかり体現できた」と勝利の余韻に浸った。

チョウ貴裁（チョウ・キジェ）監督（57）は「間違いなく広島さんのゲームだったが、今週準備したことを選手がよく表現していた。（広島に）前半2点目が入っていれば苦しくなったけど、1点なら返す自信はあった。選手たちの粘り強さと本当に上に行きたい気持ちが同時にあった」と逆転勝ちでの首位獲りに大きな手応えをつかんだ様子だった。