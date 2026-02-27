去年亡くなった歌舞伎俳優・片岡亀蔵さんのお別れの会が、東京・千代田区で行われ、俳優仲間たちがその実直な人柄をふりかえりました。

参列した八代目尾上菊五郎さん（48）は、「これからもずっとご一緒できると思っていたので、本当に心に穴があいてしまったような感覚」と語りました。

去年11月、知人宅で火事に遭い、亡くなった片岡亀蔵さん。27日のお別れの会には亀の甲羅をイメージしたグリーンの祭壇が設けられ、多くの俳優仲間たちが献花に訪れました。

松本幸四郎さん（53）は「まだ本当に信じられない思いですけども。亀さん自身の役にしてもそうだし、その作品の全体像をとらえて。とても研究されて、それをちゃんと話してくれる。そういう存在でした」と振り返りました。

4歳の時に片岡二郎の名で初舞台を踏んだ亀蔵さん。1969年、8歳の時に四代目・片岡亀蔵を襲名。敵役から老け役、コミカルな役など幅広い役柄をこなし、時代物、世話物、新作などジャンルを問わず活躍しました。

お別れの会には、愛用していた鏡台や亀がデザインされた楽屋のれん。さらには、趣味で集めていた約2000枚のレコードなどが展示されました。

尾上右近さん（33）は、「何よりも美術が本当にお好きで。僕も美術が好きだったものですから美術館の最新情報だったりとか亀蔵さんが行かれて面白いと思った展示会、展覧会っていうのをひたすら勧めてもらっていました」と語りました。

音楽や美術をこよなく愛した亀蔵さん。市川中車さん（60）もそんな多趣味な亀蔵さんとの思い出を明かしました。「いつも“最近見た映画でこういうのが面白い”というのをこっそり教えてくださって。“これは絶対見た方がいいよ”っておっしゃられていたので。亀蔵さんとまた、亀蔵さんから映画の話を“こんな映画いいのがあったよ”ってまた聞きたいなと思います」と話しました。

亀蔵さんの最後の舞台で共演した菊五郎さん。亀蔵さんが亡くなった時に持っていたカバンの中には舞台の台本が入っていたといいます。

菊五郎さんは、「常にお芝居に対して“こうしたらいい、ああしたらいい”っていうことを一緒に考えてくださった先輩なので、もうただただ残念でなりません。でもきっといい作品を作ることが、遺影で笑っていらっしゃる亀蔵さんがさらに笑顔になってくださることだときょう感じましたので、気持ちを新たに精進してまいりたいという心になりました」と語りました。

多くの歌舞伎ファンに愛された亀蔵さん。お別れの会には関係者やファンなど約1000人が参列しました。

