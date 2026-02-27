気象庁は２７日、最高気温４０度以上の日の名称についてアンケートを実施すると発表した。２５度以上を「夏日」、３０度以上を「真夏日」、３５度以上を「猛暑日」と定めて予報用語として使用しているが、４０度超えが毎年のように観測される状況を受け新たな名称を検討。「広く国民の皆様からのご意見を募るため、アンケートを実施します」と告知した。

各種国語辞典を参考に気象や日本語等の専門家のご意見を踏まえて選出したという候補は「炎暑日」「激暑日」「酷暑日」「超猛暑日」など１３個。アンケート実施期間は２７日から３月２９日まで。アンケート結果と専門家へのヒアリング結果を踏まえて正式に決める。

気象庁のＸ（旧ツイッター）コメント欄は大喜利状態。「煩暑日（ぼんじょび）」「天照（アマテラス）」「デス暑日」「日暑日暑（びしょびしょ）」「外出危険日で」などの案のほか「名前をつけなきゃいけないほど日常化してしまった事実に震えます…」「字面を見るだけで仕事行く気が失せるような名前になりそうで怖いです」など危機感を覚えるコメントもあった。