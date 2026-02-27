ジュワッと甘辛！コスパも最強『豆腐と鶏肉のすき煮風』白飯がもりもり進む節約おかず

つやつや、しみしみ。こっくり甘辛い煮汁をじゅわ〜っと含んだ豆腐で、ご飯がもりもり食べられるコスパ最強のおかず。

焼いた鶏肉としいたけのうまみも加わって、あとを引く味わい。水きりいらずで手軽に作れ、食べ応えも申し分なし。家計にもやさしく、何度でも作りたくなる一品です。

『豆腐と鶏肉のすき煮風』のレシピ

材料（2人分）

木綿豆腐……1丁（約350g）

鶏もも肉（大）……1枚（約300g）

ねぎ（青い部分も含む）……1本（約150g）

生しいたけ……4個

ごま油……大さじ1

砂糖……大さじ1と1/2

しょうゆ……大さじ2

酒……大さじ2

作り方

（1）下ごしらえをする

ねぎは長さ3cmの斜め切りにする。しいたけは石づきを切り落とす。豆腐は6等分に切る。鶏肉は余分な脂肪を取り除き、一口大に切る。

（2）鶏肉を焼く

口径22〜24cmの鍋にごま油、鶏肉を入れ、中火にかける。鶏肉に砂糖をふりかけ、からめながら焼く。

（3）煮る

鶏肉に焼き色がついたら豆腐、ねぎ、しいたけを加え、しょうゆ、酒をふって全体になじませる。水1/2カップを注ぎ、5〜6分煮る。

POINT

豆腐を具材の下のほうに入れて、できればときどき煮汁を回しかけると、よりしみっしみになりますよ。

熱々のごはんに、煮汁がしみたふるふるの豆腐がたまらん！ このコンビネーションに思わず頬がゆるみます。

（『オレンジページ』2026年2月17日号より）