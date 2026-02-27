本日のNYオプション期限・主要行使価格と規模
本日のNYオプション期限・主要行使価格と規模
2/27（金）
EUR/USD
1.1700（5.36億ユーロ）
1.1750（25.0億ユーロ）
1.1800（14.0億ユーロ）
1.1850（10.0億ユーロ）
1.1860（7.06億ユーロ）
1.1900（16.0億ユーロ）
1.1950（10.0億ユーロ）
USD/JPY
155.00（18.0億ドル）
156.50（9.49億ドル）
157.00（9.39億ドル）
GBP/USD
1.3500（4.70億ポンド）
1.3800（3.36億ポンド）
ユーロドルは1.1750，1.1800、1.1850にそれぞれ大規模設定が観測され、強いマグネット効果が想定される
ドル円は155.00に大規模設定、156.50と157.00にも大きめの設定がある
ポンドドルは1.3500に中規模設定あり
