男性デュオ「ポルノグラフィティ」の岡野昭仁（51）が新型コロナウイルス感染症に感染したことを27日、同グループの公式Xで発表した。この日、同グループは岡野の体調不良を理由に千葉・市原市市民会館で開催を予定していたライブを中止している。

公式Xは「ポルノグラフィティ 20thライヴサーキット “水”兵庫・鳥取・島根公演開催見合わせのお知らせ」として「本日、岡野昭仁の体調不良により千葉・市原市市民会館公演を開催見合わせとさせていただきました」と改めて報告。

岡野の容態については「その後、医療機関を受診した結果、新型コロナウイルス感染症への感染が確認されました」と伝え「医師の指示のもと、一定期間の療養が必要と判断されたため、来週開催を予定しておりました下記の公演につきましても、開催を見合わせとさせていただくことといたしました」と3月3日の兵庫、同5日の鳥取、同6日の島根で行う予定だった3公演の見合わせるとした。

そして「公演を楽しみにお待ちいただいていた皆様には深くお詫びを申し上げます」と謝罪した。なお、同19日に予定している静岡公演は開催に向けて準備していると伝えた。