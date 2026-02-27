神戸が今季2勝目! 武藤とJ1初ゴール小松蓮の2発で逃げ切る…1人退場の福岡は橋本悠の鮮やかFK弾も3連敗
[2.27 J1百年構想WEST第4節 神戸 2-1 福岡 ノエスタ]
J1百年構想リーグWESTは27日に第4節を行った。ヴィッセル神戸とアビスパ福岡の対戦は、神戸が2-1で勝利した。
拮抗した展開が続くなか、前半33分に試合が動く。福岡はMF見木友哉がMF郷家友太を倒してしまい、ビデオ・アシスタント・レフェリー(VAR)のチェックを経て、レッドカードで退場してしまう。
数的優位に立った神戸だが、前半アディショナルタイムに攻め立てるも、GKオビ・パウエル・オビンナの好セーブに阻まれた。
後半8分、神戸が均衡を破る。右サイドのクロスからFW佐々木大樹が頭で折り返す。混戦からFW武藤嘉紀が押し込み、先制点を挙げた。
さらに、神戸は後半15分に追加点。右サイドから佐々木がクロスを上げると、ニアサイドでFW小松蓮がヒールで合わせる。オビのセーブをかいくぐったボールはゴールラインを割り、J1初ゴールで2-0と点差を広げた。
福岡は後半45分に1点を返す。DF橋本悠がPA手前のFKを直接沈め、1-2と点差を縮めた。
だが、福岡の反撃はそこまで。そのまま試合は終了し、神戸が2-1で今季2勝目を挙げた。福岡は開幕戦こそPK戦の勝利で勝ち点2を得たが、その後は3連敗となった。
