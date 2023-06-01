町田vs千葉 試合記録
【J1百年構想リーグ EAST第4節】(Gスタ)
町田 2-1(前半1-0)千葉
<得点者>
[町]相馬勇紀(5分)、エリキ(59分)
[千]石川大地(64分)
<警告>
[町]岡村大八(51分)、中村帆高(90分+2)
[千]猪狩祐真(87分)
観衆:8,015人
主審:清水勇人
├相馬&エリキの量産続く! 町田が開幕戦以来の勝ち点3、昇格組・千葉は遠いJ1初白星
├ゴール量産続くも町田MF相馬勇紀「もう2点くらい取れた」覚悟新たにACLEへ
└繰り返さなかった悪夢…前節2年ぶり負傷欠場の町田DF昌子源「自分が戻ってくる意味を」
