【J1百年構想リーグ EAST第4節】(Gスタ)

町田 2-1(前半1-0)千葉

<得点者>

[町]相馬勇紀(5分)、エリキ(59分)

[千]石川大地(64分)

<警告>

[町]岡村大八(51分)、中村帆高(90分+2)

[千]猪狩祐真(87分)

観衆:8,015人

主審:清水勇人

├相馬&エリキの量産続く! 町田が開幕戦以来の勝ち点3、昇格組・千葉は遠いJ1初白星

├ゴール量産続くも町田MF相馬勇紀「もう2点くらい取れた」覚悟新たにACLEへ

└繰り返さなかった悪夢…前節2年ぶり負傷欠場の町田DF昌子源「自分が戻ってくる意味を」