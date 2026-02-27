スポーツ総合雑誌「Sports Graphic Number」編集部は公式X（旧Twitter）を更新。ミラノ・コルティナ五輪を特集した臨時増刊号の発売を伝え、発表された表紙がネットで話題となっている。

公開されたのは「ミラノ・コルティナ五輪のすべて。MILANO CORTINA 2026」と題した臨時増刊号だ。表紙に採用されたのは、フィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した三浦璃来（24）・木原龍一（33）組の演技の場面。フリー演技の最後、木原が三浦をリフトし、三浦がガッツポーズをしている。2人の表情がよく見える絶妙なアングルで、臨場感あふれる1枚には「神アングル」「表紙良すぎる！」などのコメントがSNS上に続々寄せられた。



【画像】「Number」表紙に採用された三浦璃来・木原龍一ペア（画像は「Number」編集部公式Xより引用）



この投稿には、Xユーザーから「写真やばい！」「この写真はズゴイな！」「やっぱりNumberの写真はレベルが違う！」「素晴らしい」「流石Number」「最高に決まってますね」「これは完璧な写真」「この写真撮ったカメラマンさんも金メダル」「最強の一枚絵」「なんだ、この神表紙は！！」「奇跡の一枚」「しばらく見惚れました」などコメントが寄せられた。