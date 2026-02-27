フリーアナウンサーの大島由香里（42）が2月25日、自身のInstagramを更新し、収録合間に撮影した写真を公開。元フィギュアスケート日本代表で解説者の高橋成美（34）との2ショットが話題になった。「収録合間で久々に会えた、なるちゃん」とつづり、ミラノ・コルティナ五輪で解説を務めた高橋との再会を報告した。

投稿では「小動物みたいなキラキラな目で言ってて可愛かった 元気もらったよ！！」とやり取りも明かしている。公開された写真では、テレビ局内で寄り添うように肩を組み、笑顔を見せる2人の姿が収められている。ブルーのスポーツウエア姿の高橋と、淡いイエローの衣装をまとった大島がぴったりと顔を寄せ合い、自然体の表情を浮かべている様子が印象的だ。和やかな空気感からは、信頼関係の深さが伝わってくる。

【画像】収録合間に肩を寄せ合い笑顔を見せる大島と高橋（画像は大島由香里公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「本当～可愛い 成美ちゃん」「由香里さん、とてもお綺麗です！！ 大好きです！！」「宇宙一のお仕事でした～」「ほっぺたスリスリ、羨ましい」といった声が寄せられている。