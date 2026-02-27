HYDE ニューアルバム『JEKYLL』のCDリリースが決定！全収録曲タイトルも公開
HYDEが、ニューアルバム『JEKYLL』を5月13日にCDリリースする。
■「UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤」は、LPサイズブックレットやグッズをBOXに同梱
先日、3月11日に配信リリースされることが発表された『JEKYLL』がCDアルバムとしても発売されることが決定した。
本作には、2021年にリリースした「静」の世界観を表現したシングル「NOSTALGIC」、「FINAL PIECE」、最新シングル「THE ABYSS」の他、アニメ『黒執事 -緑の魔女編-』のオープニングテーマを務めたCo shu Nie feat. HYDE「MAISIE」のセルフカバーや、TOMORROW X TOGETHERとのコラボレーション曲「SSS」のHYDE歌唱ヴァージョンなど、全10曲が収録される。全収録曲タイトルも公開された。
※Co shu Nieの「o」は、ウムラウトありが正式表記
また「UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤」「初回限定盤」の映像特典には、CD収録楽曲全10曲のMVとSpecial Movieが収録される。Special Movieの内容は後日発表予定。
さらに「UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤」には、撮り下ろし写真で構成されたLPサイズブックレットやグッズがBOXに同梱される。こちらは完全数量限定商品となっているので、確実に入手したい人は早めの予約を。
なお、HYDEは現在、全国ライヴツアー『HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL』を実施中。詳細は特設サイトで。
■リリース情報
2026.03.11 ON SALE
DIGITAL ALBUM『JEKYLL』
2026.05.13 ON SALE
ALBUM『JEKYLL』
【収録楽曲】 ※全形態共通
01. DIE HAPPILY
02. SSS -HYDE Ver.-
03. MAISIE -HYDE Ver.-
04. FINAL PIECE
05. SO DREAMY
06. THE ABYSS
07. TATTOO
08. NOSTALGIC
09. SMILING
10. FADING OUT
