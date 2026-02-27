海と山に囲まれ、“知る人ぞ知る”食の産地「西海市」。

アミュプラザ長崎では、西海市の食材を味わえるグルメフェアが27日から開催されています。

アミュプラザ長崎などで始まった「西海グルメフェア」。

アミュプラザ長崎の本館、新館、長崎街道かもめ市場にある、31の飲食店や食品店などで、西海自慢の食材を使ったオリジナルメニューを楽しめます。

■長崎街道かもめ市場 … 15店舗

ＪＲ長崎駅改札の向かいにある、長崎街道かもめ市場。

五島うどん「だしぼんず」では、西海市の名物 “大島トマト”と、“大西海SPF豚” が、五島うどんとコラボレーションしました。

（栗山真乙アナウンサー）

「最初にチゲの辛さがきて、後からトマトの甘さがくるような感じ、豚肉も大きく入っていておいしい」

■アミュプラザ長崎 新館 … 1店舗

新館の2階にあるカフェ「メゾンオクタ」では…

（栗山真乙アナウンサー）

「西海市産の “せとか” を使ったスイーツも味わえます」

甘い果汁ととろける食感で、“柑橘の王様” とも呼ばれる「せとか」。

果実を丸ごと、生クリームとスポンジで包みこみました。

（栗山真乙アナウンサー）

「ジューシーで、せとかのフルーツの甘さと生クリームの甘さがとても合う。

スポンジにも果汁がしみこんでいく感じがして、とてもおいしい」

（メゾンオクタ 横山 悠華 店長）

「1か月間だけの限定メニューになります。

ぜひ、貴重な希少な “せとか” を使ったロールケーキをご賞味いただきたい」

■アミュプラザ長崎 本館 … 15店舗

西海市自慢の味は買って帰って、自宅でも楽しめます。

本館の1階にある「大衆割烹 樋口」では。市内の川添酢造の純米酢を使った海鮮丼を販売しています。

西海市の特産品を味わえるグルメフェアは3月31日まで開催。

3月14日と15日には、かもめ広場でマルシェも開かれます。