日米関税交渉で合意した５５００億ドル（約８５兆円）の対米投資の第２弾として、原子力発電所の建設など複数案件が有力候補となっていることがわかった。

「相互関税」などを巡る米連邦最高裁判所の違法判決で日米合意の前提が揺らぐ中、両政府は来月に予定される首脳会談に合わせた発表を目指して調整している。

米国ではＡＩ（人工知能）向けのデータセンターなどで電力需要が高まっており、今月発表された第１弾でも、オハイオ州でのガス火力発電建設（事業規模約３３３億ドル）が盛り込まれた。関係者によると、第２弾の選定作業では、日本企業による機器の納入などが想定される原発や、エネルギーなど複数案件の事業化が検討されているという。

日米は昨年７月、米国が相互関税や自動車関税を引き下げる代わりに、日本が巨額の対米投資を行うことなどで合意した。米連邦最高裁は今月２０日、相互関税などを違法と判断したが、日本政府は対米投資について「日米がともに利益を得られる」（赤沢経済産業相）として進める構えだ。

投資の実施に向けては、事業ごとに日米が特別目的事業体（ＳＰＶ）を設ける。政府系金融機関の国際協力銀行（ＪＢＩＣ）のほか、メガバンクなどの民間金融機関が日本貿易保険（ＮＥＸＩ）の融資保証を得て、主に日本側が融資や出資で資金を提供する。

米側は、連邦政府が土地や電力などの「現物出資」や製品などの購入契約のほか、建設の許認可など規制面で後押しする。ＳＰＶはプロジェクトに資金を流し、事業から得られた収益を配分する。配分は、日本側が融資した資金の返済を終えるまでは日米半分で、それ以降は日本１０％対米国９０％の割合とする。

投資先は、日米の政府高官らで構成する「協議委員会」が、米国人のみで構成する「投資委員会」に助言し、最終的にトランプ米大統領が決める仕組みだ。検討案件は米側が持ち込むケースが多い模様で、日本にとっては採算性や事業効率などを見極める協議委での慎重な検討が重要となる。

資金の担い手となるＪＢＩＣの林信光総裁は２６日の記者会見で、第１弾に選定された３事業について「確実に実施できるとは初めは全く思えなかった」と明かした。原材料調達や環境面などのリスクを減らして発表に至ったといい、「バンカブル（融資可能）なものになったが、まだまだ作業が必要」と語った。