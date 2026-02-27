欧州リーグ抽選で日本選手対決が実現 伊東純也のゲンクと鈴木唯人のフライブルクが1回戦で対戦へ
サッカーの欧州リーグ決勝トーナメントの組み合わせ抽選が27日にスイスのニヨンで行われ、伊東純也のゲンク（ベルギー）は1回戦で鈴木唯人が所属するフライブルク（ドイツ）との日本選手対決が決まった。ローマとボローニャはイタリア勢同士で顔を合わせる。決勝トーナメント1回戦は第1戦が3月12日、第2戦が19日に行われる。
＜決勝トーナメント1回戦組み合わせ＞（左側が第1戦ホーム）
（1）＝フェレンツバロシュ（ハンガリー）―ブラガ（ポルトガル）
（2）＝パナシナイコス（ギリシャ）―ベティス（スペイン）
（3）＝ゲンク（ベルギー）―フライブルク（ドイツ）
（4）＝セルタ（スペイン）―リヨン（フランス）
（5）＝シュツットガルト（ドイツ）―ポルト（ポルトガル）
（6）＝ノッティンガム・フォレスト（イングランド）―ミッティラント（デンマーク）
（7）＝ボローニャ（イタリア）―ローマ（イタリア）
（8）＝リール（フランス）―アストンビラ
＜準々決勝＞
（9）＝（1）と（2）の勝者
（10）＝（3）と（4）の勝者
（11）＝（5）と（6）の勝者
（12）＝（7）と（8）の勝者
＜準決勝＞
（13）＝（9）と（10）の勝者
（14）＝（11）と（12）の勝者
＜決勝＞
（13）と（14）の勝者