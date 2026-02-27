野球のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表「侍ジャパン」は２７日、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２６ 名古屋」で中日との壮行試合を行った。

外野テラス席のはるか上へ

試合前のフリー打撃で豪快な柵越えを連発した大谷（米ドジャース）のお株を奪うような一発だった。一回、佐藤が右翼席へ特大の先制３ラン。ベンチで試合を見つめる大谷ら大リーグ組に昨季のセ・リーグ本塁打王のパワーを披露した。

一死から周東が四球を選ぶと、続く牧が死球を受け、一、二塁で打席を迎えた。初球だった。柳が投じた低めの変化球を完璧に捉えた。今季から設置された外野テラス席「ホームランウイング」をはるかに越えるアーチを描き、悠々とダイヤモンドを１周した。

「軽く振って、今まで通り遠くへ飛ばす」をテーマにオフからフォーム改造に取り組んできた。その試行錯誤が実を結び、宮崎で行われた壮行試合では２本の二塁打を放つなど、２試合に出場して計３安打５打点を記録。「しっかり脱力した中でいい当たりが出ている」と手応えをつかんでいた。

三塁のポジションを争う岡本（米ブルージェイズ）や村上（米ホワイトソックス）の合流は間近。残り少ない機会でアピールを続け、指揮官の頭を最後まで悩ませる。（大背戸将）