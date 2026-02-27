angelaが＜angelaの「ミュージック・ワンダー★大サーカス2026〜スタチャまみれ？！」＞の開催を発表した。

＜ミュージック・ワンダー★大サーカス＞は2010年から始まったangelaの総合エンタメライヴシリーズ。今年は11月13日(金)、14日(土)に埼玉県・大宮ソニックシティ 大ホールにて2DAYSでの開催となる。

ライヴタイトルの“スタチャまみれ?!”は、かつてキングレコードの社内レーベルとして存在した「スターチャイルドレコード」を指しており、スタチャ時代のangela楽曲はもちろん、スタチャ史に残る名作アニメの名曲たちをangelaがカヴァーしまくるライヴになるとのこと。

本日公開された特報映像では、「宇宙のステルヴィア」「蒼穹のファフナー」「ヒロイック・エイジ」「シドニアの騎士」「機動戦艦ナデシコ」といったスターチャイルドの名作アニメのビジュアルが次々と映し出され、続いて提示された「and more・・・」の文字。続報で明かされるラインナップに期待したい。

そしてこれらのアニメ楽曲のうち、どの曲がカバーされ、大サーカスならではの演出でangelaが魅せてくれるのか。ぜひ会場で確かめてほしい。日替わり曲やその日限りの演出も予定しており、angelaファン、そしてスタチャファンにとって見逃せない2日間になりそうだ。

本日21時よりangela オフィシャルファンクラブ「gelamily」にてチケットFC先行の受付がスタート。3月6日(金)正午から公式サイト先行がスタートする。FC未入会の方はHP先行から申し込みができるのでチェックしておこう。

さらに今回、幅広い年代の方に楽しんでほしいという想いから、angelaライヴ初の試みとしてチケットのファミリー割を実施。中学生以下のお子様を対象に、A席に限り大人1人につき子供3名までが特別料金でチケットを購入することができる。

＜angelaの「ミュージック・ワンダー★大サーカス2026〜スタチャまみれ？！」＞

・日時

【DAY1】2026年11月13日(金) 17:30開場/18:30開演

【DAY2】2026年11月14日(土) 14:30開場/15:30開演 ・会場

大宮ソニックシティ 大ホール ・券種・チケット代

S席 \15,000(税込) ※1階前方エリア・非売品グッズ付き

A席 \9,900(税込)

A席 ファミリー割 大人\9,900(税込)/子供\5,500(税込)

※ファミリー割詳細は公式サイトをご確認ください。 ・FC先行

受付期間：2月27日(金)21:00〜3月5日(木)23:59

当落・入金：3月13日(金)13:00〜3月17日(火)21:00 ・HP先行

受付期間：3月6日(金)12:00〜3月15日(日)23:59

当落・入金：3月20日(金祝)13:00〜3月24日(火)21:00

受付URL：https://eplus.jp/angela1113-14/

