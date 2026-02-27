THE SUPER FRUITが、新曲「恋はメリーゴーランド」のコレオグラフィービデオを公開した。

今作「恋はメリーゴーランド」は、ダンサー・振付師のTAIGAが担当した。大人っぽくスタイリッシュながらも、ワクワクするような振付が各所に散りばめられたエンターテイメント溢れるダンスに注目してほしい。

https://youtu.be/qKWSm_Soy2E

◆ ◆ ◆

◾️TAIGA コメント

今回の作品のテーマが“チグハグ大人になりました”というのを聞き、特にサビの振り付けは、みんなの大人っぽさを引き出せるようなスタイリッシュな振り付けになりました。顔の角度や細かい音ハメがポイントです。ですが、サビの後の「観覧車は回る回る〜」の部分では、サビとは打って変わって、いつものTHE SUPER FRUITらしい、キャッチーでどこか癖になるような、今までのTHE SUPER FRUITSらしい全力の可愛いみんなも感じ取れるようにも意識しました。この部分で、ファンの皆さんに安心してもらえたら嬉しいです。

◆ ◆ ◆

また今作の楽曲提供は、Da-iCE・花村想太、MEG.ME、Louisのトリプルタッグとなっている。メロディアスでクセになるサウンドに、スパフルらしい遊び心満載なキャッチーな作品に仕上がっているという。

そして、2026年12月12日には自身最大規模のワンマン公演＜THE SUPER FRUIT WORLD2026＞を東京・両国国技館での開催も発表された。なお、5月には5都市を巡るホールツアー＜THE SUPER FRUIT「ONE FLOWER HALL TOUR2026」＞開催も控え、さらなる新曲リリースも年内多数予定だ。

◾️「恋はメリーゴーランド」

2026年2月14日 リリース

配信：https://supafuru.lnk.to/kwmgr 作詞：MEG.ME, 花村想太

作曲：MEG.ME, Louis, 花村想太

編曲：MEG.ME, Louis

◾️＜天空の遊園地『THE SUPER FRUIT WORLD 2026 in 両国国技館』＞ Screenshot 公演日程：2026年12月12日（土）東京・両国国技館

時間：開場16:00 / 開演17:00 ▼チケット

SNS先行URL：https://l-tike.com/supafuru/

＜券種＞

アリーナ席（プレミアム特典付） 14,500円

アリーナ席 8,800円

ファミリー席（升席＆プレミアム特典付） 14,500円

ファミリー席(枡席) 8,800円

スタンド席 7,800円

※全席指定席

※プレミアム特典付：“終演後のお見送り会”と“限定グッズ3点程度”付き / 規定枚数に達し次第終了

※年齢制限：未就学児童はチケット不要、膝上鑑賞可。（保護者と同時入場により入場可）。またお席が必要な場合はチケットが必要です。

※枚数制限：お一人様4枚まで

◾️＜THE SUPER FRUIT「ONE FLOWER HALL TOUR2026」＞ 2026年

【愛知】5月4日（月・祝）アマノ芸術創造センター名古屋

【兵庫】5月5日（火・祝）神戸朝日ホール

【東京】5月8日（金）SHIBUYA PLEASURE PLEASURE

【福岡】5月24日（日）福岡トヨタホール スカラエスパシオ

【宮城】5月30日（土）仙台銀行ホールイズミティ21 ▼チケット

全席指定：6,800円 / ファミリー席：6,800円 ＊1drink代別途

SNS先行URL：https://l-tike.com/supafuru/