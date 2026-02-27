明日2月28日（土）にデジタルシングル『「音楽」』を発表するDEZERT。

事務所の先輩でもあるKen（L’Arc-en-Ciel）プロデュースのもとレコーディングが行われたことは既に公表されていたが、配信直前のこのタイミングでKenとDEZERTメンバーからリリースに寄せてのコメントが届いた。

◆Ken (L’Arc-en-Ciel）

千秋の作った状態の「音楽」を聴いた時、コーラスパートが“この曲がこの曲である部分”と感じました。そのコーラスパートと千秋の声が重なる部分へのストーリー、そこからのストーリーになればと、レコーディングを進めていきました。

ツアーと重なっている時期だったので、直接話せる機会以外に電話でメンバーと話したりしながらレコーディングに向かって、できる限り「DEZERT」が録音できるといいなと思っていました。

録音はしましたが、曲を完成と感じるのはもしかして三年後、この曲のより深淵にメンバーがタッチして、僕が見たことのない景色を見せてくれる時なのかもとも思いました。その片鱗に導かれること、タッチできる喜び。それが「音楽」にはあるのかな。

◆千秋 (Vo)

私の人生で一番大切なものは音楽。これはこの先も変わりません。魂が消えるまで。その大切な音楽をタイトルにするというのは私なりの覚悟。

それを尊敬する人と最高の仲間と音を重ねることができました。音源は完成しましたが本当の意味での「音楽」を何年もかけて完成させられたらと思います。

そして私達の手渡しの「音楽」をどこかであなたと共振させられることを願っています。

◆Miyako (G)

この作品を通して、改めてバンドの素晴らしさ、そして難しさを感じる事ができました。Kenさんがプロデュースをしてくれた事でメンバー4人の等身大の音が詰まった大切な作品になったと感じています。僕たちの音楽がいつまでも響くようにこれからも進んでいきたいと思います。

◆Sacchan (B)

この曲をデモの状態で初めて聞いた時、どうやって届けるべきなのか本当に悩みました。

十数年続けたバンドの今の総括のようなものが出来上がる自信がないと手はつけてはいけない題材。

それを、守りや単純なアウトプットではなく自分の中でもインプットの楽曲にしてくれたKenさんには本当に感謝しています。

そして、今それを届ける事が出来るこの環境に感謝いたします。

◆SORA (Dr)

個人的に

大好きなKenさんと作り上げたものがまたひとつ増やせたことが僕の人生においてかけがえのない宝物です。

明日の正午には、この「音楽」の制作過程や47都道府県ツアーに密着したドキュメンタリー番組『DEZERT 「僕らの“音楽”について 〜終わらない葛藤の先へ〜」』が、U-NEXTのスペシャルプログラムとして公開される。

番組配信と同時に公開される同曲のMVは、これまでの表現とはタッチの違う映像で、楽曲の世界観をそのまま背負ったかのように強い“意志”を滲ませるメンバーの姿が描かれている。MV内にはメンバーそれぞれが自ら撮影した“大切なもの”の映像も使われているとのことなので、そこにも注目したい。

■NEW DIGITAL SINGLE『 「音楽」』

2026年2月28日（土） RELEASE

Pre-add/Pre-save https://lnk.to/pre_ongaku

配信 https://lnk.to/dezert_ongaku ■「音楽」Music Video

2026年2月28日（土）正午〜配信開始

DEZERT YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/dezert_official

番組情報

2026年2月28日（土）正午〜配信開始 ■U-NEXT SPECIAL PROGRAM

DEZERT 「僕らの“音楽”について 〜終わらない葛藤の先へ〜」

https://video.unext.jp/title/SID0273950 ■DEZERT SPECIAL ONEMAN LIVE at NIPPON BUDOKAN「君の心臓を触る」

2024年12月に行われたDEZERT初の日本武道館ワンマンライブをU-NEXTで好評配信中

https://video.unext.jp/title/SID0179482

■＜DEZERT 47 AREA ONEMAN TOUR GRAND FINAL 「僕らの音楽について」＞ 2026年3月20日（金・祝）千葉・幕張メッセ イベントホール

OPEN 16:00 / START 17:00

(問) DISK GARAGE：https://info.diskgarage.com/ ▼チケット料金

・全席指定 7,000円（税込）

・ファミリー席 ※スタンド席 ※3歳以上〜15歳以下のお子様が割引対象：大人7,000円（税込）／子供5,000円（税込）

・海外用チケット 7,000円（税込）※クレジットカード決済での受付のみで、チケットは当日会場にて引換 チケット詳細：https://www.dezert.jp/live_information/detail/24445