angelaが、＜angelaの「ミュージック・ワンダー★大サーカス2026〜スタチャまみれ？！」＞の開催を発表した。

＜ミュージック・ワンダー★大サーカス＞は、2010年から始まったangelaの総合エンタメライブシリーズだ。2026年は11月13日、14日に埼玉・大宮ソニックシティ 大ホールにて2デイズでの開催となる。

ライブタイトルの「“スタチャまみれ?!”」は、かつてキングレコードの社内レーベルとして存在した「スターチャイルドレコード」を指しており、スタチャ時代のangela楽曲はもちろん、スタチャ史に残るアニメの名曲たちを多数カバーするライブになるとのこと。

本日公開された特報映像では、「宇宙のステルヴィア」、「蒼穹のファフナー」、「ヒロイック・エイジ」、「シドニアの騎士」、「機動戦艦ナデシコ」といった、スターチャイルドの名作アニメのビジュアルが次々と映し出され、続いて提示された「and more・・・」の文字。続報を楽しみにお待ちいただきたい。

本日21時よりangelaオフィシャルファンクラブ「gelamily」にてチケットFC先行の受付がスタートし、3月6日正午から公式サイト先行がスタートする。なおFC未入会の方は、HP先行から申し込みができる。

さらに今回、幅広い年代の方に楽しんでほしいという想いから、angelaライブ初の試みとしてチケットのファミリー割を実施している。中学生以下のお子様を対象に、A席に限り大人1人につき子供3名までが特別料金でチケットを購入することができる。

◾️＜angelaの「ミュージック・ワンダー★大サーカス2026〜スタチャまみれ？！〜」＞ 会場：大宮ソニックシティ 大ホール

【DAY1】2026年11月13日（金）17:30開場/18:30開演

【DAY2】2026年11月14日（土）14:30開場/15:30開演 ＜券種・チケット代＞

・S席 \15,000（税込）※1階前方エリア・非売品グッズ付き

・A席 \9,900（税込）

・A席 ファミリー割 大人\9,900／子供\5,500（税込）

※ファミリー割詳細は公式サイトをご確認ください。 ＜FC先行＞

受付期間：2月27日（金）21:00〜3月5日（木）23:59

当落・入金：3月13日（金）13:00〜3月17日（火）21:00 ＜HP先行＞

受付期間：3月6日（金）12:00〜3月15日（日）23:59

当落・入金：3月20日（金・祝）13:00〜3月24日（火）21:00

受付URL：https://eplus.jp/angela1113-14/

※未就学児入場不可

※お一人様4枚まで ＜公演に関するお問い合わせ＞

ホットスタッフ・プロモーション

TEL：050-5211-6077（平日12:00〜18:00）