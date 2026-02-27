a flood of circle、ツアー＜日本武道館への道＞より京都公演を無料生配信
a flood of circleがツアー＜日本武道館への道＞を開催中だ。同ツアーより、3月1日の京都公演の模様がオフィシャルYouTubeチャンネルにて無料生配信されることが決定した。
当日はヒトリエをゲストに迎えた対バンライブだが、配信されるのはa flood of circleのパフォーマンスパートのみ。配信開始は19:00過ぎを予定している。なお、会場チケットはすでにソールドアウトしているとのことだ。
a flood of circleはツアー＜日本武道館への道＞を経て、5月6日に自身初の日本武道館単独公演＜a flood of circle 20周年記念公演 LIVE AT 日本武道館＞を開催する。
■無料生配信『a flood of circle 20周年記念ツアー 日本武道館への道』
3月1日(日) 京都磔磔
配信開始時刻：19:00過ぎ(予定)
アーカイブ配信：〜2026年5月5日(金)
視聴：無料
URL：https://youtube.com/live/cmc-cxHtcdk?feature=share
■＜a flood of circle 20周年記念ツアー 日本武道館への道＞
※終了分割愛
2月28日(土) 横浜ベイホール
GUEST：GLIM SPANKY
3月01日(日) 京都磔磔
GUEST：ヒトリエ
3月07日(土) 長野CLUB JUNK BOX
GUEST：GLIM SPANKY
3月08日(日) 新潟LOTS
GUEST：BIGMAMA
3月13日(金) 心斎橋BIGCAT
GUEST：ドレスコーズ
3月14日(土) 金沢エイトホール
GUEST：山中さわお& ELPIS
3月27日(金) 岐阜ants
GUEST：PK shampoo.
4月03日(金) 札幌cube garden
GUEST：w.o.d.
4月05日(日) 仙台darwin
GUEST：w.o.d.
4月15日(水) 名古屋DIAMOND HALL
GUEST：SIX LOUNGE
4月17日(金) 福岡BEAT STATION
GUEST：SIX LOUNGE
4月24日(金) 広島CLUB QUATTRO
GUEST：My Hair is Bad
4月28日(火) Zepp DiverCity TOKYO
GUEST：[Alexandros]
▼チケット
・チケットぴあ：https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2563679
・ローチケ：https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=329723
・e+(イープラス)：https://eplus.jp/sf/word/0000020992
■＜a flood of circle 20周年記念公演 LIVE AT 日本武道館＞
2026年5月6日(水/祝) 東京・日本武道館
open15:00 / start16:00
▼チケット
一般指定 7,700円(税込)
学割指定 5,500円(税込)
【e+プレオーダー】
https://eplus.jp/sf/detail/0255560001?P6=001&P1=0402&P59=1
■佐々木亮介弾き語り興行＜“雷よ静かに轟け”浅草フランス座演芸場東洋館 第十二夜＞
3月25日(水) 東京・浅草フランス座演芸場東洋館
open19:00 / start19:30
ゲスト：日食なつこ
▼チケット
前売 \4,800
※全席指定 / 後方立ち位置指定
