Kroiが、2026年1月に開催した初のアリーナツアー＜Kroi Live Tour 2026 - ARENA＞より、東京・国立代々木競技場第一体育館公演で披露された「Custard」のライブ映像を公開した。

ツアー直前には再録EP『Polyester (Custom Deluxe) -EP』をリリースし話題を呼んだ彼らだが、本公演で披露されたのは、インディーズ時代から大切に演奏し続けてきたオリジナルアレンジverだった。研ぎ澄まされたバンドアンサンブルとオーディエンスの熱量、そしてアリーナならではのスケール感溢れる映像・照明演出が融合した映像になっているという。

また、「U-NEXT」では3月6日正午より、同公演の模様を全編ライブ映像をアーカイブ配信開始予定なので、ぜひチェックしていただきたい。

さらにKroiは、2026年8月より全国6都市10公演を巡る＜Kroi Live Tour 2026 “JUNGLE”＞を開催する。本ツアーではワンマン公演に加え、Kroiにとって約2年ぶりとなる対バン公演も実施され、対バンアーティストのラインナップについては後日発表予定とのこと。チケットは現在先行受付中だ。

◾️＜Kroi Live Tour 2026 “JUNGLE”＞

特設サイト：https://special.kroi.net/tour/ 2026年8月10日（月）KT Zepp Yokohama（ワンマン公演） 開場18:00/開演19:00

2026年8月20日（木）Zepp Nagoya（2マン公演） 開場18:00/開演19:00

2026年8月21日（金）Zepp Nagoya（ワンマン公演） 開場18:00/開演19:00

2026年8月29日（土）Zepp Sapporo（ワンマン公演） 開場17:00/開演18:00

2026年9月4日（金）Zepp Fukuoka（2マン公演） 開場18:00/開演19:00

2026年9月5日（土）Zepp Fukuoka（ワンマン公演） 開場16:30/開演17:30

2026年9月18日（金）Zepp Osaka Bayside（2マン公演） 開場18:00/開演19:00

2026年9月19日（土）Zepp Osaka Bayside（ワンマン公演） 開場16:30/開演17:30

2026年9月22日（祝・火）Zepp Haneda(TOKYO) （2マン公演） 開場17:00/開演18:00

2026年9月23日（祝・水）Zepp Haneda(TOKYO) （ワンマン公演） 開場17:00/開演18:00 ▼チケット

座種：1Fスタンディング 2F指定席

料金：1Fスタンディング・・・ 7,000円（税込 / ドリンク代別）

2F指定席・・・ 8,000円（税込 / ドリンク代別） ＜ぴあ最速先行（抽選）＞

申込期間：2月27日（金）12:00 〜 3月8日（日）23:59

入金期間：3月11日（水）18:00 〜 3月15日（日）23:59

当落発表：3⽉11⽇（水）

リンク：https://w.pia.jp/t/kroi-t/