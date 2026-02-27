レゾンデートル（東京都渋谷区）が、既婚男女を対象とした「結婚と浮気」に関する実態調査を実施。その結果を発表しました。

【画像】え、エグっ…！ コチラが《不倫経験アリ》な男女が答えた“配偶者の浮気”についての「矛盾した感情」リアルな図解です！！

「浮気経験者」の矛盾した感情

調査は2025年9月29〜30日および12月29〜31日、全国の20〜59歳の既婚男女を対象に実施。計6805人（男性3305人、女性3500人）のうち、「浮気したことがある」と回答した人の中から無作為に抽出した480人（男女各240人）から有効回答を得ています。

「浮気したことがある」と回答した人は、相手（配偶者）の浮気についてどう考えているのでしょうか。「相手（配偶者）の浮気は許せますか？」と聞くと、「許せない」と答えた人が39.2％、「分からない」が33.5％、「許せる」が27.3％という結果になりました。

また、同社は「浮気が配偶者にバレているか」の調査も行っており、その結果をもとに「相手（配偶者）の浮気は許せますか？」という質問の結果を分析。「配偶者バレ」の実態によって、回答に大きな差があることが分かりました。

多数を占めたのは、「疑われているがバレていない」かつ「（相手の浮気を）許せない」と答えた人で、55.9％となりました。この結果に同社は「夫婦お互いに配偶者に対して愛情があり、相手には浮気をしてほしくない、また、浮気をしたことへの罪悪感や後悔もあり、配偶者を傷つけたくない、浮気がバレたことで嫌われたくない……と浮気行為を隠し通していることがうかがえます」と分析しています。

また、「疑われることもなくバレていない」かつ「（相手の浮気を許せるかどうか）分からない」と答えた人も39.2％と比較的高い結果に。同社は「夫婦お互いの配偶者への愛情が少ない」と推測。「興味がないから浮気を疑われることもなく、夫婦間のコミュニケーションが薄れていることからこのような結果になったのかもしれません」と見ています。

最も多かったのは、「浮気公認で、知っている」かつ「（相手の浮気を）許せる」と答えた人で、59.7％となりました。さらに、「浮気公認で、知っている」かつ「（相手の浮気を）許せない」という人も、29.2％いることが分かりました。

この結果に同社は、「正直驚きました」とコメント。「矛盾している感情だと思いますが、自分の浮気と相手の浮気では尺度が違うのかもしれません。しかし、6割の人が浮気を容認するという夫婦公認ともいえる割合としては多い印象です」と述べています。

既婚者の皆さん、不倫が配偶者にバレていたら……どう思い、どう行動しますか？