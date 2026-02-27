懐かしの変身遊びを大人仕様で再現！プレミアムバンダイ「Special Memorize テクマヤコンパクト」

『ひみつのアッコちゃん』の象徴アイテム「テクマクマヤコンコンパクト」が、大人向け仕様で商品化されました。

1988年放送の第2作で印象に残った変身シーンを、手のひらサイズのなりきり玩具として楽しめる内容です。

タッチ操作でメロディが流れるギミックまで入った、記念イヤーならではの復刻モデル！

プレミアムバンダイ「Special Memorize ひみつのアッコちゃん テクマクマヤコンコンパクト」

価格：5,280円（税込）予約期間：2026年2月4日16時〜2026年4月3日23時（予定）商品お届け予定：2026年7月販売チャネル：プレミアムバンダイ、他

プレミアムバンダイは、メーカー公式の限定商品やキャラクターグッズを幅広く取り扱うバンダイナムコグループの公式通販サイトです。

『ひみつのアッコちゃん』は赤塚不二夫先生の原作で、世代を超えて知られる変身ヒロイン作品として長く親しまれています。

今回は赤塚不二夫先生の生誕90周年を記念し、作中でアッコちゃんが使うコンパクトを大人向けに再設計した復刻商品が登場します。

外観の懐かしさと手に取ったときの満足感を両立した、コレクション性の高いアイテムです☆

コンパクト本体の復刻デザインと変身メロディギミック

商品サイズ：W約80mm×H約80mm×D約33mm対象年齢：15才以上使用電池：LR44×3（付属）セット内容：テクマクマヤコンコンパクト本体1個

本体はピンクを基調に、金色の装飾と宝石風パーツを組み合わせた華やかなデザインになっています。

中央にはカットガラス風の大きなパーツが配置され、手元で見たときの立体感がしっかり伝わる仕上げです。

外周にはターコイズやグリーン、イエロー、ピンクの小パーツが並び、1980年代アニメ玩具らしい彩度の高い印象を再現！

内側には大きな鏡を搭載しているため、変身遊びの所作を当時のイメージに近い形で楽しめます。

本体中央のタッチ操作で流れるのは、オープニングテーマ「ひみつのアッコちゃん」です。

音と見た目が連動することで、単なる飾りアイテムではなく、体験できるメモリアル玩具として成立しています。

約80mm角のサイズ感は収納しやすく、飾って眺めるコレクション用途にも持ち歩き用途にも合わせやすい設計です。

当時の玩具テイストを残しながら、大人の所有感に寄せたバランスが光る一台！

変身アイテムの復刻は、作品の記憶を視覚だけでなく操作感まで含めて呼び起こしてくれるのが魅力です。

キャラクター玩具をファッション小物のように楽しみたい人にとっても、色使いとサイズのまとまりがうれしいポイントになっています。

世代を問わず語れる名作モチーフだからこそ、ギフトにも自分用にも選びやすい商品です。

【懐かしの変身遊びを大人仕様で再現！

プレミアムバンダイ「Special Memorize テクマクマヤコンコンパクト」】の紹介でした。

