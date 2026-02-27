◇明治安田J1百年構想リーグ第4節 町田2―1千葉（2026年2月27日 町田GIONスタジアム）

明治安田J1百年構想リーグは27日、各地で3試合が行われ、今季17年ぶりにJ1復帰した千葉はアウェーで町田に1―2で敗れた。開幕からPK戦負け2試合を含む4連敗。J1公式戦で09年11月22日のF東京戦以来5941日ぶり白星はまたもお預けとなった。

MFエドゥアルドが今季初先発するなど前節・水戸戦から先発5人を変更。前半5分にロングスローから一瞬のスキを突かれて失点すると、後半14分にも中途半端なクリアからの流れでネットを揺らされた。後半19分にFW石川が右足で今季初ゴールを決めたが、1点を返すのが精いっぱい。4試合で2得点と得点力不足は深刻だ。昨季J2の3位からプレーオフを制してJ1に滑り込んだが、厳しい現実に直面している。

小林監督は「町田さんの得意なセットプレーで開始早々に失点してゲームを難しくした。積み重ねてきたものをさらにレベルアップするしかない。信じる力を失ったらこれまでのプロセスも失ってしまう。それは避けなければならない」と厳しい表情を浮かべた。