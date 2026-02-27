「敵国顔」だと思う40代男性俳優ランキング！ 2位「小栗旬」、わずか2票差の1位は？
All About ニュース編集部は1月9日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「〇〇顔×40代俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「『敵国顔』だと思う20代男性俳優」ランキングを紹介します。
敵国顔は、鋭い印象の目鼻立ち。野心的でエネルギッシュなイメージを与える顔立ちを指します。
2位には、小栗旬さんがランクイン。
1982年生まれの小栗さんは、高い演技力を駆使して数々の話題作で主演に抜てき。2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』では、圧倒的なカリスマ性を持つ織田信長役を演じています。整った顔立ちは鋭い目元と高い鼻筋が特徴的。野心的でエネルギッシュかつ色気のある雰囲気を持ちあわせています。
アンケートでは、「いろんなことに挑戦し、エネルギーを感じるお顔をしているから」（40代女性／愛媛県）、「野心といえば小栗旬！突き進んでほしい！」（30代女性／大阪府）、「顔立ちがハッキリしていてエネルギーが満ち溢れている」（30代女性／東京都）、「トーク番組出演時に話している内容などを鑑みるといしの強さを感じる時があります」（40代男性／東京都）などのコメントが集まりました。
1位を獲得したのは、桐谷健太さんでした。
1980年生まれの桐谷さんは、2002年から俳優として活動。2025年はNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』に出演を果たし、ドラマ『いつか、ヒーロー』（テレビ朝日系）では主演を務めました。骨格がはっきりとした顔立ちと、鋭いまなざしが特徴。野心的でエネルギッシュなイメージを与え、これまでアウトローな役柄も多く演じてきました。
アンケート回答者からは、「顔からエネルギーがみなぎっているのを感じるから。目力がある」（40代女性／大阪府）、「目鼻立ちがはっきりしていて、野生的な濃い顔に見える」（50代女性／愛知県）、「元気がありそうなので」（20代女性／岩手県）、「ドラマなどで桐谷健太がキレた時のシーンに野心的でエネルギッシュなものを感じるから」（40代女性／埼玉県）といった声が寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
