「心臓止まるかと」FRUITS ZIPPER櫻井優衣、圧巻の美脚に反響「AI美女生成かと」「めっちゃセレブ感」
女性アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの公式X（旧Twitter）は2月26日に投稿を更新。メンバーの櫻井優衣さんの圧巻美脚ショットを披露しました。
【写真】櫻井優衣、圧巻の美脚ショット
ファンからは、「あんまりにも長い」これは溶ける美しさよ」「いい女すぎる」「バリキャリだ！！」「ビジュが強すぎて…」「AI美女生成かと思った」「めっちゃセレブ感」「これは脚。ほぼ脚」「心臓止まるかとおもた」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
「ビジュが強すぎて…」同アカウントは、櫻井さんのソロショットを1枚投稿。ミラノで開催されたMax Mara（マックスマーラ）のコレクションに出席した際のオフショットです。黒いミニ丈のワンピースにジャケットを羽織ったオールブラックの大人っぽいコーディネートで、脚を組んでベンチに座っている櫻井さん。スカートの裾から伸びる長過ぎるほどの美脚は圧巻で、抜群のスタイルが際立っています。
鎮西寿々歌さんとのツーショットも披露同アカウントは、同日の別投稿で櫻井さんと鎮西寿々歌さんのツーショットも公開。コメントでは、「お二人とも素敵です」「いつもと雰囲気違いすぎてやばい」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
