井ノ原快彦の開脚に「バレエダンサーみたい」と驚きの声！ 「これは今すぐミュージカルやらないと」
20th Century井ノ原快彦さんは2月27日、自身のInstagramを更新。三重県でのオフショットを披露しました。
【写真】井ノ原快彦の開脚ショット
ファンからは、「体が柔らかいのね、いつまでもかっこいい」「まだまだ身体柔らかーい」「井ノ原くん!!まだ10代っ!!」「脚綺麗に上がっててすごいです流石です」「足長っ しかもめっちゃ上がってる。かっこよ」「足上げ凄い！！バレエダンサーみたい」「これは今すぐミュージカルやらないと！」など、さまざまな声が寄せられました。
(文:五六七 八千代)
【写真】井ノ原快彦の開脚ショット
「まだまだ身体柔らかーい」井ノ原さんは、「先日の三重県めぐりの写真が現像されてきました。スタッフの2人とポンヌフごっこしていたら『見て！？あの人半袖ー！』と道ゆくOLに囁かれた一枚」とユーモアたっぷりにつづり、9枚の写真を投稿しました。伊勢マーケットにぎわい横丁で撮影された写真では、脚を高く上げたポーズやジャンプキックする姿など、躍動感あふれる様子を披露。笑顔を見せるカットもあり、旅の楽しさが伝わる投稿です。
「訳あって三重県へ」普段からさまざまなオフショットを公開している井ノ原さん。17日には「訳あって三重県へ。伊勢神宮にもお邪魔して、美味しいもの食べていろいろ観光しました」とつづり、9枚の写真を公開しました。笑顔で観光する姿や、三重名物の赤福を味わう様子など、旅のひとコマを披露しています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)