『Mステ』序盤2曲に反響「今日のMステエモいな」「今、平成？」
テレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』（後9：00）が、きょう27日に放送され、序盤2曲に反響が寄せられている。
【写真】HANA、M!LKも！27日放送『Mステ』出演者
オープニングは、同番組12年ぶり披露となるアンジェラ・アキ「手紙 〜拝啓 十五の君へ〜」。MC・タモリとも久しぶりの再会となり、「お変わりなく」と言葉を交わす場面があった。
続いて、斉藤和義が2011年に放送された松嶋菜々子主演の大ヒットドラマ『家政婦のミタ』の主題歌だった「やさしくなりたい」も8年ぶりに披露。松嶋からも「イントロのギターがとても好きな部分で、あの曲を聴くと当時の撮影の風景を思い出します」とメッセージが送られた。
視聴者からは「今日のMステ、エモいな」「今、平成？」「優しくなりたい懐かしすぎるよ！」「手紙、めっちゃ懐かしい」「青春を感じる」といった声が寄せられている。
