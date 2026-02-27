◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026壮行試合 侍ジャパン―中日（2026年2月27日 バンテリンD）

昨年限りで現役を引退した中田翔氏（36）が27日、3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパンと中日との壮行試合を中継したTBSに解説として出演し、中日の新外国人・サノー（元エンゼルス）についてコメントした。

サノーは「6番・一塁」で先発出場。7回の第3打席で侍ジャパン4番手の松本裕（ソフトバンク）の2球目のスライダーを捉え、三塁線を破る二塁打を放った。

1メートル96、126キロの巨体で激走し、スライディングでセーフになったサノーに「僕がドラゴンズに来た時の自分の走塁を見ているようでした」と中田氏。槙原寛己氏は反応に困ったように「いやいや、そんなことない。もっとスピードありましたよ」と笑ったが、中田氏は「相当遅かったんで、僕も」と自虐。「けがだけ気を付けてほしい。体重120キロでしたっけ？（実際は126キロ）相当、膝、腰に衝撃が強いと思うんで、スライディング1つにしても」と話した。

X（旧ツイッター）でも「サノー打球はっや」「サノー、走塁大丈夫かｗ」「サノー怪我しないかが怖い」「サノー走れるやん」「サノーのベースランかわいい」「サノーの鋭すぎる打球からのドスドス走り可愛いな」などの声が上がった。

サノーは代走を送られて交代した。

32歳のサノーはメジャー通算722試合で打率.233、164本塁打、424打点を記録している。